Минпромторг просит бизнес помочь тестировать маркировку лекарств

Минпромторг просит бизнес помочь тестировать маркировку лекарствЭто поможет избежать сбоев в июле
Минпромторг России попросил отечественные и зарубежные фармкомпании наполнить рынок промаркированными лекарствами, не дожидаясь официального срока ее введения. А также предписал им до конца апреля отчитаться о степени готовности к работе с новой системой контроля. Два письма с таким содержанием 14 апреля были отправлены от имени первого замминистра промышленности Сергея Цыба. Адресаты первого – 452 фармпроизводителя, второго – 74.
«Ведомости» ознакомились с копиями писем. Их подлинность подтвердили представители Pfizer и «Эвалара». О получении первого письма также рассказали представители Sanofi и «Синтеза». Достоверность второго подтвердил представитель ГК Alium. Представитель Минпромторга не ответил на запрос «Ведомостей».
Утвержденный правительством срок введения обязательной маркировки лекарств в России – 1 июля 2020 г. С этого дня оборот немаркированных препаратов будет запрещен, а путь товаров от производства до прилавка будет прослеживаться через систему «Честный знак».
Чтобы улучшить качество тестирования «Честного знака» другими игроками рынка, а не только фармпроизводителями, Минпромторг рекомендует наполнить рынок маркированной продукцией. Для этого фармкомпании должны вносить в систему данные о вводе лекарств в оборот и отгрузке контрагентам, говорится в письме министерства. Сейчас фармкомпании обязаны передавать в «Честный знак» только информацию о нанесении маркировки на упаковку товара, объясняет заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
По его словам, многие фармпроизводители маркируют препараты, но не вводят их в оборот или же вводят, но как немаркированные – без передачи сведений о них в систему. Это создает сложности для дистрибуторов и аптек, которые не могут полноценно протестировать систему до введения обязательной маркировки 1 июля, говорит он.
На 9 апреля 2020 г. было выпущено 615 млн кодов для маркировки лекарств. В оборот введено только 48 млн из них, говорится в письме со ссылкой на данные ЦРПТ.
Во втором письме Минпромторг предписывает фармкомпаниям, еще не установившим на предприятиях все необходимое для маркировки оборудование, сделать это и проинформировать о проделанной работе до 30 апреля 2020 г.
В системе уже зарегистрировались 94% российских фармпроизводителей и 80% из списка иностранных, лекарства которых были в обороте в 2018–2019 гг., говорит Юсупов, не уточняя цифры по количеству полностью оборудованных для системы маркировки производств.
Один из адресатов первого письма – компания «Нанолек» уже начала передавать в систему информацию о вводе лекарств в оборот и их дальнейшей отгрузке контрагентам, сообщил исполнительный директор «Нанолека» Максим Стецюк. По его словам, фармпроизводитель выпускает с маркировкой уже два препарата: применяющуюся для лечения мукополисахаридоза хантеразу и антикоагулянт фраксипарин.
Первые поставки маркированных препаратов Pfizer в Россию запланированы на июнь 2020 г.: компания «будет стараться отчитываться обо всех событиях в системе маркировки», рассказал руководитель направления логистики и цепочек поставок фармпроизводителя Семен Харитонов.
Сведения о выпущенных партиях лекарств в систему мониторинга начал подавать и «Эвалар», сообщила председатель совета директоров фармкомпании Наталья Прокопьева.
Но у некоторых компаний есть сложности с выполнением рекомендаций Минпромторга. Sanofi не может начать передачу данных в систему мониторинга, так как ни на одной из ее площадок не начато производство с нанесением криптокода, жалуется директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии Юрий Мочалин. Сейчас на части площадок идет настройка оборудования, другие ждут очереди, добавляет он.
С техническими неполадками, связанными с постоянной донастройкой и отладкой системы, сталкивается и фармпроизводитель «Сервье», рассказала директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС этой компании Яна Котухова. Вопросы решаются совместно с ЦРПТ, добавила она.
Из-за связанных с коронавирусом ограничений не могут быть завершены многие процедуры внедрения технических решений для нового оборудования и программного обеспечения маркировки, сетует Мочалин из Sanofi. COVID-19 внес коррективы – появились задержки в поставках оборудования и возникли сложности с привлечением иностранных специалистов для настройки, рассказал представитель «Синтеза». Наличие последней проблемы с зарубежными специалистами подтверждает и Прокопьева.
«Ключевые игроки были готовы к маркировке с 1 января 2020 г., поэтому мы уверены, что у компаний, которые стремятся успеть в срок, нет поводов не успеть», – заявил Юсупов. Система полноценно работает, реализован весь функционал, подчеркивает он.