Минпромторг просит бизнес помочь тестировать маркировку лекарств

По его словам, многие фармпроизводители маркируют препараты, но не вводят их в оборот или же вводят, но как немаркированные – без передачи сведений о них в систему. Это создает сложности для дистрибуторов и аптек, которые не могут полноценно протестировать систему до введения обязательной маркировки 1 июля, говорит он.