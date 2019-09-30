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В России заработала система маркировки самых дорогих лекарств

В России заработала система обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемых на средства федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении оператора системы «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 октября на каждую упаковку препаратов должен наноситься код, по которому можно проследить путь препарата до его выдачи в аптеке. «Это позволит гарантировать подлинность лекарств и осуществлять полную прослеживаемость от производства до выдачи потребителю», — говорится в сообщении. С 1 января 2020 г. маркировка станет обязательной для всех лекарств.

По программе «7 высокозатратных нозологий» государство закупает самые дорогие лекарства, тендеры проводит Минздрав: средняя цена препарата по итогам 11 месяцев 2018 г. – 10 711 руб., по данным AlphaRM. Программа существует с 2008 г., с 2019 г. к изначальным семи нозологиям были добавлены препараты для лечения пяти орфанных, т. е. редких, заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита и мукополисахаридоза трех типов.

Все участники, поставляющие лекарства из перечня, уже зарегистрированы в системе маркировки, уточнили в ЦРПТ. Сегодня препараты для этой программы производят 49 компаний на территории России и 27 иностранных компаний, писала «Российская газета». Пациентам, страдающим этими редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, препараты закупаются за счет федерального бюджета и выдаются бесплатно.