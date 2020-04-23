Рестораторы назвали рекомендации Роспотребнадзора «выстрелом в голову»

Третий. Режим стабилизации – стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и стране: открыться смогут предприятия не более чем с 20 посадочными местами, расстояния между столиками не могут быть менее 1 м и посадкой по 1–2 человека; массовые мероприятия (банкеты, поминки и проч.) разрешены при условии размещения столов на расстоянии не менее 1 м друг от друга и посадкой 1–2 человека; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые пять-шесть часов.