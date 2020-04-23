Рестораторы назвали рекомендации Роспотребнадзора «выстрелом в голову»Речь идет о режиме работы общепита по окончании самоизоляции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала Рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Документ 21 апреля подписала руководительница службы Анна Попова.
Рекомендации 22 апреля распространили среди рестораторов. Об этом «Ведомостям» сообщили сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, Сергей Миронов, совладелец сети ресторанов «Мясо & рыба», и основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерcон» Анастасия Татулова.
Представитель Роспотребнадзора подтвердил «Ведомостям», что служба подготовила рекомендации для различных видов деятельности, «в том числе для предприятий общественного питания». Подобные рекомендации позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, считает он.
Документ регламентирует правила работы рестораторов в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, а также с постепенным переходом в штатный режим работы. Этапов названо четыре:
Первый. Режим ограничений, связанный с COVID-19: ресторан может работать только на доставку или навынос; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа; обеззараживать помещения бактерицидными лампами.
Второй. Переходный режим – начало выхода людей из массовой самоизоляции: открыться смогут только заведения площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1–2 посадочных места на расстоянии не менее 1 м друг от друга; массовые мероприятия (банкеты, поминки и проч.) запрещены; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые три-четыре часа; обеззараживать помещения бактерицидными лампами.
Третий. Режим стабилизации – стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и стране: открыться смогут предприятия не более чем с 20 посадочными местами, расстояния между столиками не могут быть менее 1 м и посадкой по 1–2 человека; массовые мероприятия (банкеты, поминки и проч.) разрешены при условии размещения столов на расстоянии не менее 1 м друг от друга и посадкой 1–2 человека; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые пять-шесть часов.
Четвертый. Штатный режим – отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране: работают все предприятия общепита; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку по мере необходимости в течение дня и дезинфекцию в конце работы.
Примерно такие же рекомендации для работы персонала Роспотребнадзор дает и для предприятий продовольственной торговли.
«Контрольным выстрелом в голову» назвал рекомендации Роспотребнадзора Васильчук: львиная доля заведений сможет открыться лишь на четвертом штатном этапе. Открывать заведение, изначально рассчитанное на посадку 100 человек, ориентируясь обслужить лишь пять столов или 20 человек, абсолютно нерентабельно, согласен Миронов: проще не открываться вовсе. С момента открытия заведений начнут действовать все приостановленные обязательства, поясняют оба ресторатора: возобновятся замороженные оплаты поставщикам и арендодателям, придется вывести на работу персонал.
Документ составлен службой, которая живет какой-то своей жизнью, абсолютно оторванной от реальности и экономики предприятий, которые они регулируют, комментирует Татулова, и документ не вывешен на обсуждение, не показан деловым объединениям и не согласован с профильными министерствами. Для бизнеса в индустрии питания вне дома эта бумага – смерть, считает Татулова. Для форматов, связанных с праздниками, Роспотребнадзор «рекомендует после снятия карантина сажать гостей за отдельные столы на одного человека и делать между столами расстояние в метр, что нереализуемо в принципе, негодует она.
Для рестораторов работа возможна лишь на четвертом этапе, до этого момента могут существовать лишь заведения фастфуда, торгующие через окно навынос, заключает Татулова.
Решение о закрытии общественных мест, в том числе и ресторанов, из-за распространения коронавируса принято 28 марта президентом Владимиром Путиным. 3 апреля вышло постановление правительства об отсрочках по аренде для бизнеса, но отсрочка действует до 2021 г., а потом всем рестораторам придется платить по существующим ставкам. Отсрочки не решат проблем, уверяли рестораторы.
В отрасли общественного питания работает более 125 000 заведений, из них 86 000 – рестораны, кафе и бары, всего трудоустроено 1,2–1,3 млн человек, говорилось в межотраслевом письме компаний сферы услуг в правительство России от 7 апреля. Выручка ресторанов и кафе упала до 80% и падение ускоряется, пояснял ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его мнению, если поддержки не будет, отрасль ждут банкротства: необходимы мораторий на арендные платежи и 60 млрд руб. субсидий на зарплату.
Роспотребнадзору следует вместе с бизнесом разрабатывать такие рекомендации, заявил «Ведомостям» Бухаров: только вместе, используя мировой опыт и понимание экономики, иначе меры «похоронят бизнес».