90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции
В Москве и области для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 000 ресторанов, кафе, столовых и баров, по оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). С 30 марта аналогичные меры борьбы с коронавирусом постепенно вводят и регионы.
По подсчетам ФРИО, в начале марта выручка ресторанов снижалась на 30–60% год к году, а к концу месяца рухнула на 90%. По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений, а отрасль ждет период «великой депрессии». Некоторые заведения закрываются, другие ищут дополнительные каналы сбыта, одним из которых становится доставка.
За выходные 28–29 марта у Delivery Club стало больше заказов от новых клиентов, рассказал представитель интернет-сервиса, который обеспечивает площадку продаж для общепита и доставку блюд для потребителей. Растет и число скачиваний приложения сервиса, рад его представитель: оно выросло на 33% за 28–29 марта по сравнению с неделей назад.
«Судя по всему, в ближайшее время аудитория пользователей сервисов доставки продолжит быстро расширяться», – полагает представитель Delivery Club. Еще один признак роста интереса к доставке, по его словам, – количество заказов выросло по сравнению с прошлыми выходными, несмотря на закрытие торговых центров, в которых находится много ресторанов, хорошую погоду в Москве и выезд на дачи.