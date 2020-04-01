90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции

По подсчетам ФРИО, в начале марта выручка ресторанов снижалась на 30–60% год к году, а к концу месяца рухнула на 90%. По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений, а отрасль ждет период «великой депрессии». Некоторые заведения закрываются, другие ищут дополнительные каналы сбыта, одним из которых становится доставка.