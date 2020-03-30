Отельеры и рестораторы просят помощи
Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку.
Письмо подписали 23 топ-менеджера гостиничных и ресторанных компаний, среди них гендиректор ООО «Балчуг Кемпински» Александр Бобылев, гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф, руководитель Azimut Hotels Максим Бродовский, ресторатор Аркадий Новиков и др.
Кризис на рынках гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за эпидемии коронавируса достиг беспрецедентной глубины, объявили авторы письма. Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до критических 8–10%. Денег не хватает, в том числе на выплату зарплат, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию, сказано в этом письме.