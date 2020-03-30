Отельеры и рестораторы просят помощи

Кризис на рынках гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за эпидемии коронавируса достиг беспрецедентной глубины, объявили авторы письма. Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до критических 8–10%. Денег не хватает, в том числе на выплату зарплат, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию, сказано в этом письме.