Lamoda из-за коронавируса начала продавать еду

25 марта президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе для страны с 30 марта по 5 апреля. В этот период в Москве и Московской области закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки. На онлайн-магазины, такси и сервисы доставки еды ограничения пока не распространяются. 27 марта заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о возможности продления «карантинных каникул» в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.