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Lamoda из-за коронавируса начала продавать еду

Продавец одежды добавил в ассортимент макароны, крупы и другие товары
Ксения Вирченко
Евгений Разумный / Ведомости

Онлайн-магазин одежды Lamoda начала продавать продукты питания с длительным сроком хранения, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Lamoda – второй крупнейший интернет-магазин одежды и обуви в России после Wildberries, по данным Data Insight с июля 2018 по июнь 2019 г. Выручка компании за 2019 г. составила 43,2 млрд руб.

Lamoda специализировалась на продаже одежды и обуви, а также косметики, предметов интерьера и прочих непродовольственных товаров. По словам ее представителя, теперь в онлайн-магазине также продаются макароны, крупы, специи, чай, кофе и др.

Lamoda призывает своих пользователей оставаться дома в период распространения коронавируса COVID-19 и предоставляет возможность заказывать максимально широкий ассортимент у одного продавца, чтобы не увеличивать число доставок и контактов с людьми, объяснил представитель интернет-магазина.

Ранее из-за коронавируса непрофильные товары начали продавать и другие онлайн-сервисы. К примеру, служба доставки готовой еды «Кухня на районе» ввела в ассортимент респираторы.

25 марта президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе для страны с 30 марта по 5 апреля. В этот период в Москве и Московской области закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки. На онлайн-магазины, такси и сервисы доставки еды ограничения пока не распространяются.  27 марта заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о возможности продления «карантинных каникул» в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

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