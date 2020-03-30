Lamoda из-за коронавируса начала продавать еду
Онлайн-магазин одежды Lamoda начала продавать продукты питания с длительным сроком хранения, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Lamoda – второй крупнейший интернет-магазин одежды и обуви в России после Wildberries, по данным Data Insight с июля 2018 по июнь 2019 г. Выручка компании за 2019 г. составила 43,2 млрд руб.
Lamoda специализировалась на продаже одежды и обуви, а также косметики, предметов интерьера и прочих непродовольственных товаров. По словам ее представителя, теперь в онлайн-магазине также продаются макароны, крупы, специи, чай, кофе и др.
Lamoda призывает своих пользователей оставаться дома в период распространения коронавируса COVID-19 и предоставляет возможность заказывать максимально широкий ассортимент у одного продавца, чтобы не увеличивать число доставок и контактов с людьми, объяснил представитель интернет-магазина.
Ранее из-за коронавируса непрофильные товары начали продавать и другие онлайн-сервисы. К примеру, служба доставки готовой еды «Кухня на районе» ввела в ассортимент респираторы.
25 марта президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе для страны с 30 марта по 5 апреля. В этот период в Москве и Московской области закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки. На онлайн-магазины, такси и сервисы доставки еды ограничения пока не распространяются. 27 марта заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о возможности продления «карантинных каникул» в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.