Рестораны попросили правительство помочь пережить коронавирус

Крупнейшие российские гостиничные операторы (Azimut Hotels, Cosmos Group) и владельцы отелей («Сафмар») от комментариев отказались. AccorHotels пообещал предоставить комментарий позже. Один из консультантов, работающий с гостиничными операторами, говорит, что за последний месяц загрузка многих московских отелей упала до 30–35%. Он ожидает, что по мере усиления карантинных мер со стороны властей города этот показатель будет еще больше снижаться. Он напоминает, что во время пика эпидемии в Китае средняя загрузка гостиниц там составляла около 10%. Он также не исключает, что некоторые отели могут и вовсе закрыться и использоваться под размещение больных коронавирусом. Впрочем, по его словам, пока это только слухи