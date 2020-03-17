Рестораны попросили правительство помочь пережить коронавирус
Ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической: в марте обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, падение загрузки гостиниц – более 50%. Об этом говорится в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подписанном представителями Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), общественной организации «Опора России» и Торгово-промышленной палаты (ТПП). Авторы письма связывают это с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией и ограничительными мерами.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил президент ФРИО, председатель комитета «Опоры России» по ресторанному бизнесу и председатель подкомитета по общепиту совета по развитию потребительского рынка ТПП Игорь Бухаров. Также о письме знают представители крупнейших ресторанных холдингов – «Росинтер ресторантс», Restart Vasilchuk Brothers, Perelman People, ресторанной сети «Мясо & рыба». «Ведомости» направили запрос в правительство.
Поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов могут ряд правительственных мер, считают авторы письма. Во-первых, это освобождение предприятий общественного питания и гостиниц от уплаты всех налогов – до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.
На тот же срок бизнес просит ввести мораторий на взимание арендной платы и оплаты коммунальных услуг. Займы предлагается рефинансировать с помощью государственных гарантий, обеспечив ресторанам и отелям кредитные каникулы до конца 2020 г. Также, считают авторы письма, необходим мораторий на проверки предприятий общественного питания и гостиниц на три года.
Все это поможет сохранить предприятия и рабочие места и позволит по окончании пандемии в кратчайшие сроки выйти из кризисной ситуации, отмечено в письме.
Ситуация ужасающая, часть членов ФРИО обсуждают возможность приостановления работы уже с 18 марта, перейдя на доставку еды, рассказал Бухаров.
Под конец года рестораторы недосчитаются оборота за два-три месяца, сообщил «Ведомостям» основатель «Росинтер ресторантс холдинга» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Уже сегодня трафик упал примерно на 40% по сравнению с показателями прошлого года, продолжает он. Почти все рестораны страны работают на низкой марже – 3–7%, напомнил он.
Бизнес может умереть, опасается Алексей Васильчук, сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers («Чайхона № 1», «Депо. Москва», ГК «354 Exclusive Height» и проч.): выручка в среднем по рынку упала от 30 до 90% и продолжает сокращаться. «Предполагаю, что скоро мы будем работать на доставку и на выдачу гостям заказов с собой», – говорит Васильчук. Без поддержки государства бизнесу не справиться, уверен он: без нее через пару месяцев на улице может оказаться огромное количество безработных. По оценке Ордовского-Танаевского Бланко, в отрасли общественного питания трудится около 20% населения страны.
Трафик упал вдвое, в ресторан сейчас приходят лишь постоянные клиенты, которые привыкли есть вне дома, рассказывает Сергей Миронов, совладелец сети ресторанов «Мясо & рыба», за счет чего оплачивать аренду и зарплату персоналу – непонятно.
«Пока не объявлена чрезвычайная ситуация, мы будем работать», – говорит Владимир Перельман, основатель Perelman People («Рыба моя», I Like Grill, I Like Wine и проч.). По его словам, рестораны должны стать «храмами чистоты»: у персонала измеряется температура несколько раз в день, столы обрабатываются после каждого гостя 70%-ными спиртовыми растворами, дверные ручки, дозаторы – каждые 30 минут, по ночам в залах работают бактерицидные лампы, при входе в ресторан установлены антисептики.
Крупнейшие российские гостиничные операторы (Azimut Hotels, Cosmos Group) и владельцы отелей («Сафмар») от комментариев отказались. AccorHotels пообещал предоставить комментарий позже. Один из консультантов, работающий с гостиничными операторами, говорит, что за последний месяц загрузка многих московских отелей упала до 30–35%. Он ожидает, что по мере усиления карантинных мер со стороны властей города этот показатель будет еще больше снижаться. Он напоминает, что во время пика эпидемии в Китае средняя загрузка гостиниц там составляла около 10%. Он также не исключает, что некоторые отели могут и вовсе закрыться и использоваться под размещение больных коронавирусом. Впрочем, по его словам, пока это только слухи