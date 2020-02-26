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Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса

Персонал должен носить маски, дезинфицировать посуду, в залах должны быть установлены бактерицидные лампы
Татьяна Романова
Роспотребнадзор велел оградить еду от человека /TASS

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, Управление Роспотребнадзора по Москве выпустило предписание усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита. Документ, подписанный главным санитарным врачом по г. Москве Еленой Андреевой, был вчера распространен среди рестораторов.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. По оценке SCMP, общее количество заболевших по всему миру превысило 80 000 человек, из них умерло 2700 человек.

«Ведомости» ознакомились с копией предписания. Его подлинность подтвердили представители ресторанных сетей «Макдоналдс» и «Росинтер», а также гастропространства «Депо».

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