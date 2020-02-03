Магазины и рестораны ищут замену китайским продуктам
Крупнейшие продовольственные ритейлеры начали отказываться от продуктов из Китая. Первым об этом сообщил «Магнит» в понедельник, 2 февраля, – он приостановил поставки китайских фруктов и овощей, объяснив это угрозой распространения коронавируса и усложнением логистики. Как пояснил представитель ритейлера, фрукты и овощи едут автотранспортом, а граница сейчас «фактически закрыта из-за коронавируса». 30 января премьер Михаил Мишустин распорядился временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая.
Возможности замены китайских товаров ищет и X5 Retail Group, хотя сложностей с логистикой пока не наблюдается, говорит представитель ритейлера. Metro рассматривает альтернативу поставщикам из Китая на случай запрета на ввоз китайской продукции, говорит представитель компании. А «Вкусвилл» решил не поддаваться панике и ни от чего не отказывается, говорит его представитель: вирус без носителя живет крайне недолго. «Лента» тоже не собирается ограничивать поставки из Китая, говорит ее представитель.