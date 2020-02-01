В России обнаружили коронавирус. Главное
В пятницу, 31 декабря, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Инфекция была выявлена у двоих граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. С первого дня пребывания в России оба находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Контактировавшие с ними лица тоже госпитализированы.
Что известно о состоянии заболевших
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что заболевание у обоих граждан Китая протекает в легкой форме. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.
В субботу пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила, что один из пациентов с коронавирусом идет на поправку. Он продолжает находиться в специальном изолированном боксе, его состояние улучшается. У двух человек, находившихся с заболевшим в близком контакте, вирус не выявлен.
Состояние заболевшего в Тюменской области остается стабильным. Это студентка из Китая, она поступила к врачам в Тюмени с легкими симптомами ОРЗ, после чего состояние девушки стало ухудшаться. Об этом говорится в заявлении главного врача областной клинической инфекционной больницы Тюменской области Ольги Сиюткиной (ее слова приводит ТАСС). По ее данным, у двух молодых людей, которые контактировали со студенткой, никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением.
Данные по заболеваемости на 1 февраля
Заболели 11 821 человек
Прирост за сутки 21,6%
Скончались 259 человек
Летальность составляет 2,2%
Вирус обнаружен в 23 странах
В России 2 зараженных
В целом, по данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев болезнь у зараженных коронавирусом протекает в легкой форме. Менее чем у 16% наблюдается тяжелая форма.
Борьба с коронавирусом
После того как в России были выявлены первые заболевшие, правительство приняло ряд мер, которые должны помешать распространению вируса. Вот эти меры:
Авиасообщение с Китаем с 1 февраля ограничено. Остались только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы китайских авиалиний в «Шереметьево».
Власти эвакуируют российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Эвакуация началась 1 февраля в 5.00 мск. Для этого в Приморье были открыты три пункта пропуска.
Всех россиян, находящихся на Хайнане, вернут в Россию до 4 февраля.
Правительство временно приостановит выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию.
Будет ограничено пересечение российско-монгольской границы.
Граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в России, будут проходить карантин при въезде через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
Как не заразиться
Коронавирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле и контактным путем – например, через рукопожатие. Чтобы снизить риск заражения, Министерство здравоохранения рекомендует:
избегать посещения массовых мероприятий;
чаще мыть руки;
использовать медицинские маски;
избегать близкого контакта с людьми с ОРВИ.
В случае возникновения симптомов Минздрав советует немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Коронавирусная инфекция опасна осложнениями, которые она может вызвать.
Симптомы коронавируса
Повышение температуры, озноб, кашель, заложенность носа, боль в горле, чихание, боль в мышцах, бледность, повышенная утомляемость и тяжесть в грудной клетке.
Свои рекомендации по защите от коронавируса выпустила и Всемирная организация здравоохранения. Помимо всего вышеперечисленного ВОЗ рекомендует:
периодически обрабатывать руки антисептическими средствами;
при чихании и кашле прикрывать рот и нос рукой или салфеткой, после чего руки следует помыть, а салфетку выкинуть;
при посещении рынков в местах, где регистрировались случаи заболевания коронавирусом, избегать контактов с животными и с поверхностями, которых они касались;
избегать употребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения.
Осложнения, которые может вызвать коронавирус
Отит, синусит, бронхит, пневмония, сепсис, проблемы с ЖКТ (у детей) и миокардит (воспаление сердечной мышцы).
Если у кого-то в семье проявились симптомы, похожие на симптомы коронавируса, Роспотребнадзор рекомендует:
незамедлительно вызвать врача;
выделить больному отдельную комнату (если это невозможно, соблюдать расстояние не менее метра от больного);
ухаживать за больным должен только один член семьи;
ограничить до минимума контакт между больным и остальными близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями;
ухаживая за больным, прикрывать рот и нос маской или платком;
часто проветривать помещение;
сохранять чистоту и дезинфицировать поверхности моющими средствами.