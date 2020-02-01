В России обнаружили коронавирус. Главное

Состояние заболевшего в Тюменской области остается стабильным. Это студентка из Китая, она поступила к врачам в Тюмени с легкими симптомами ОРЗ, после чего состояние девушки стало ухудшаться. Об этом говорится в заявлении главного врача областной клинической инфекционной больницы Тюменской области Ольги Сиюткиной (ее слова приводит ТАСС). По ее данным, у двух молодых людей, которые контактировали со студенткой, никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением.