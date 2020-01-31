В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые выявили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области, это граждане Китая.
По словам Голиковой, с 1 февраля Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем. Помимо этого из-за коронавируса российские власти также ограничивают пересечение российско-монгольской границы и начинают эвакуацию россиян из китайской провинции провинции Хубэй и города Ухань, с которого началось распространение нового вируса. Россияне, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля, уточнила Голикова.
Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. На данный момент выявлено 7834 случая заражения вирусом, жертвами инфекции стали 213 человек. Коронавирус нового типа активно распространяется в Китае и странах Юго-восточной Азии. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания вирусом в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После успешного лечения из больниц был выписан 171 человек.
Российские регионы, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), ранее закрыли пункты пропуска через границу до 7 февраля. РЖД ограничила до 1 марта железнодорожное пассажирское сообщение с КНР прямыми поездами Москва — Пекин.
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