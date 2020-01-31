В России выявлены первые случаи нового коронавируса

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. На данный момент выявлено 7834 случая заражения вирусом, жертвами инфекции стали 213 человек. Коронавирус нового типа активно распространяется в Китае и странах Юго-восточной Азии. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания вирусом в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После успешного лечения из больниц был выписан 171 человек.