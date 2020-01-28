Производители «Арбидола» и «Ингавирина» начали рекламу с коронавирусом

«Арбидол» и «Ингавирин» – противовирусные препараты. Оба входят в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным DSM Group, они в числе самых популярных противовирусных средств в России. «Ингавирин» по продажам занимает второе место среди таких лекарств с выручкой в 5,2 млрд руб. за 2019 г. – это 7% рынка противовирусных препаратов. «Арбидол» – на 4-м месте с выручкой в 2,5 млрд руб. за 2019 г. Его доля на рынке противовирусных средств – 8%.