Производители «Арбидола» и «Ингавирина» начали рекламу с коронавирусом
Производители «Арбидола» и «Ингавирина» решили рекламировать эти препараты с упоминанием коронавируса. Рекламные ролики транслируются на радиостанциях «На семи холмах», «Европа+», «Авторадио», убедился корреспондент «Ведомостей». Также реклама с упоминанием коронавируса размещена на сайте «Ингавирина».
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в декабре 2019 г., возбудитель – ранее не известный коронавирус. К середине дня 28 января в Китае зафиксировано свыше 4500 случаев заражения, более 100 человек погибли. Заболевшие есть также в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Германии, Франции и др. В России случаев выявления нового коронавируса еще нет. Также пока не сообщалось об эффективности каких-либо препаратов против коронавируса 2019-nCoV.
«Арбидол» и «Ингавирин» – противовирусные препараты. Оба входят в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным DSM Group, они в числе самых популярных противовирусных средств в России. «Ингавирин» по продажам занимает второе место среди таких лекарств с выручкой в 5,2 млрд руб. за 2019 г. – это 7% рынка противовирусных препаратов. «Арбидол» – на 4-м месте с выручкой в 2,5 млрд руб. за 2019 г. Его доля на рынке противовирусных средств – 8%.
Фразы в рекламном ролике «Арбидола» могут создать у потребителя ложное впечатление, что риск заразиться коронавирусом очень высок, опасается юрист Коллегии медиа-юристов Сергей Марков. По его словам, закон о рекламе устанавливает, что реклама лекарств не должна «способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования» (п. 6 ч. 1 ст. 24).
«Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса», – говорится в рекламном ролике.
Реклама «Ингавирина» вызывает меньше вопросов, считает Марков. Она ссылается на инструкцию к препарату, где написано, для каких категорий вирусов он может применяться (среди них указан коронавирус).
Сотрудники управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России ознакомились с рекламным роликом «Арбидола», выходившим в эфирах радио, говорит начальник управления Татьяна Никитина.
«В инструкции препарата говорится, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки», – считает Никитина. По ее словам, ФАС готовит запросы в том числе производителю препарата.
Перед размещением рекламы в эфире «Европейская медиагруппа» проанализировала инструкцию и регистрационное удостоверение препарата, сообщил ее представитель «Ведомостям». Из изученных материалов, по его словам, следовало: «Арбидол» «эффективен против вирусов, в том числе коронавируса, соответственно, у нас не было правовых оснований для отказа в трансляции указанной рекламы».
Представители «Отисифарм» (производитель «Арбидола»), «Валента фарм» (производитель «Ингавирина»), «Газпром-медиа» («Авторадио») не ответили на запросы «Ведомостей».