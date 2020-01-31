Карантин и эвакуация из Китая. Правительство объявило о мерах по борьбе с коронавирусом
В России впервые выявлены случаи заболевания новым коронавирусом: он обнаружен у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области. В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова, руководящая оперативным штабом по борьбе с инфекцией, объявила о введении новых мер по предотвращению ее распространения.
Вот эти меры:
Авиасообщение с Китаем с 1 февраля будет ограничено. Сохранятся только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы китайских авиалиний в «Шереметьево».
Власти эвакуируют российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Эвакуация будет добровольной: при желании россияне смогут остаться в Китае. Эвакуированным придется провести две недели в карантине.
Всех россиян, находящихся на Хайнане, вернут в Россию до 4 февраля. В случае обнаружения признаков заболевания они будут отправлены в карантин.
Правительство временно приостановит выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию. Проект соответствующего постановления подготовят в ближайшее время.
Будет ограничено пересечение российско-монгольской границы: доступ граждан Китая в Россию через пункты пропуска на границе с Монголией закроют.
Граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в России, будут проходить карантин при въезде через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручено пресекать попытки завышения цен на лекарства и медицинские маски в связи с распространением коронавируса.
В понедельник, 3 февраля, решится вопрос о проведении Российского инвестиционного форума в Сочи. Он может быть отменен или перенесен на другое время.
Почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем ограничивать не планируется.
Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. По данным на 30 января было известно о 9720 заболевших, жертвами инфекции стали 213 человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в провинции Хубэй (5806). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% – в тяжелой. Помимо Китая и России случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ.