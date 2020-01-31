Карантин и эвакуация из Китая. Правительство объявило о мерах по борьбе с коронавирусом

Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. По данным на 30 января было известно о 9720 заболевших, жертвами инфекции стали 213 человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в провинции Хубэй (5806). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% – в тяжелой. Помимо Китая и России случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ.