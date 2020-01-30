ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

«Единственный способ победить эту вспышку — совместная работа всех стран в духе солидарности и сотрудничества», – приводит организация слова своего гендиректора Тедрос Гебреисуса. По его словам, организация работает с национальными и международными партнерами, чтобы как можно скорее справиться с этой вспышкой. Необходимо ускорять диагностику и производство вакцин, а также бороться с распространением слухов и дезинформации.