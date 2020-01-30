ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако организация верит, что Китай, откуда распространился вирус, способен контролировать ситуацию.
«Единственный способ победить эту вспышку — совместная работа всех стран в духе солидарности и сотрудничества», – приводит организация слова своего гендиректора Тедрос Гебреисуса. По его словам, организация работает с национальными и международными партнерами, чтобы как можно скорее справиться с этой вспышкой. Необходимо ускорять диагностику и производство вакцин, а также бороться с распространением слухов и дезинформации.
По последним данным, зарегистрировано 7834 случаев заболевания, вызванным коронавирусом, а погибло 170 человек. Большинство случаев заболевания зарегистрированы в Китае, а также в Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, Японии, США, Австралии, Сингапуре, Вьетнаме, Австралии, Франции, Малайзии, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. В России случаев выявления нового коронавируса пока не было.