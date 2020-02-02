Минздрав проверит жалобу заболевшего коронавирусом в Чите гражданина Китая

Мужчина рассказал, что до сих пор точно не знает, обнаружен ли вирус у него или у членов его семьи. Он возмутился тем, сколько раз у него брали кровь. «Если они не могут выяснить, болен я или нет, то не надо постоянно брать у меня кровь, или же пускай они отправят эту кровь в Маньчжурию на исследование», – сказал Ван Юньбинь.