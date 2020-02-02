Минздрав проверит жалобу заболевшего коронавирусом в Чите гражданина Китая
Министерство здравоохранения поручило властям Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице в Чите. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в соответствии с законодательством России каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.
Ранее издание «Чита.Ru» сообщило, что один из двух заболевших коронавирусом в России – гражданин Китая Ван Юньбинь – позвонил в редакцию с жалобой. Он рассказал, что врачи не говорят ему о результатах анализов. Мужчину также беспокоит состояние его ребенка, который тоже был госпитализирован для проверки на коронавирус.
По словам Ван Юньбиня, он вместе с женой и ребенком прибыл в Читу 26 января. В этот же день они связались с больницей. Решение о госпитализации было принято не сразу, сначала врачи несколько раз брали кровь на анализ. Только 31 января Ван Юньбиня и его близких положили в больницу, где они и находятся до сих пор, причем в разных палатах.
Мужчина рассказал, что до сих пор точно не знает, обнаружен ли вирус у него или у членов его семьи. Он возмутился тем, сколько раз у него брали кровь. «Если они не могут выяснить, болен я или нет, то не надо постоянно брать у меня кровь, или же пускай они отправят эту кровь в Маньчжурию на исследование», – сказал Ван Юньбинь.
Он также рассказал, что у его жены и других родственников, с которыми он контактировал, нет никаких симптомов. И только у ребенка 31 января после обеда повысилась температура. Состояние самого Юньбиня улучшается, осложнений нет.