«Макдональдс» отказался продавать Биг Мак за 3 рубля из-за коронавируса
«Макдональдс» сообщил, что отменяет акцию «Биг Мак по 3 рубля» и другие активности, приуроченные к 30-летию его деятельности в России, из-за необходимости снизить риск распространения коронавируса.
Планировалось, что акция по продаже Биг Мака за 3 рубля пройдет 31 января в первом открытом в России ресторане на Пушкинской площади. Однако, как говорится в сообщении «Макдональдса», власти Москвы рекомендовали воздержаться от проведения общественных мероприятий, чтобы снизить риск распространения коронавируса. «Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», — приводятся в сообщении слова гендиректор «Макдональдса» в России Марка Карена. Компания отметила, что найдет другой способ и время отпраздновать 30-летие
«Ведомости» запросили комментарий представителя «Макдональдса» с просьбой пояснить, отменяется ли также акция «30 лет Макдональдс на Пушкинской», которая предусматривает продажу некоторых сэндивичей (гамбургера, чизбургера и чикенбургера) по ценам 1990-х гг. – за 3 руб. и специальную цену (30 руб.) на пирожок с вишневой начинкой.
В мэрии Москвы заявили «Ведомостям», что валсти не запрещали никакие массовые мероприятия, и «Макдональдс» сам решил отменить акцию. «Заявку на проведение массового мероприятия они не подавали, поэтому и отказать им не могли», — добавили в мэрии.
Первый «Макдональдс» в России был открыт на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 г. В тот день ресторан обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.