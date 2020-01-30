«Макдональдс» отказался продавать Биг Мак за 3 рубля из-за коронавируса

Планировалось, что акция по продаже Биг Мака за 3 рубля пройдет 31 января в первом открытом в России ресторане на Пушкинской площади. Однако, как говорится в сообщении «Макдональдса», власти Москвы рекомендовали воздержаться от проведения общественных мероприятий, чтобы снизить риск распространения коронавируса. «Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», — приводятся в сообщении слова гендиректор «Макдональдса» в России Марка Карена. Компания отметила, что найдет другой способ и время отпраздновать 30-летие