Можно ли защитить кафе от коронавируса
Множество противоэпидемических требований от разных инстанций не оставляют шансов — общепиту, а не вирусу
Впервые с понятием «административный восторг» меня познакомил Федор Михайлович Достоевский в «Бесах», когда Степан Трофимович Верховенский, кокетничая с Варварой Петровной Ставрогиной, объяснял ей:
«<...> Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет <...>. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть...» И это в них до административного восторга доходит...»
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