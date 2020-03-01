Можно ли защитить кафе от коронавируса

«<...> Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет <...>. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть...» И это в них до административного восторга доходит...»