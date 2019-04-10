Быть или не быть яйцебитне

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Александр Дроздов / ТАСС

Когда я была в отпуске по уходу за ребенком, мне пришла в голову невероятная мысль – сменить род деятельности. Чем бы таким заняться, думала я, чтоб для души и чтоб с детьми больше времени проводить. Я неплохо пеку, и вот воображение уже рисовало маленькое уютное кафе-кондитерскую. С витринами, полными разноцветных капкейков, пышных булок, тортов с кремом, ягодами и лимонной меренгой, а на полках большие стеклянные банки со сливочными помадками, драже и хрустящим печеньем. И чтоб пахло корицей и кофе. И чтоб чашки были разные, как дома. А стулья – удобные венские. И мои дети будут приходить туда после школы делать уроки. И это станет семейным бизнесом. И моя дочь или сын продолжат мое дело...

Но мечте не суждено было сбыться – ее вдребезги разбила тетка с халой на голове из районного отдела Роспотребнадзора, куда я, наивная, пришла за консультацией по открытию кафе. «Это станет вашей настольной книгой», – с благоговением сказала тетка и показала мне книжку с надписью «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» (СанПиН). «Выучить наизусть», – строго добавила она. Книжку я купила и прочла. И, честно говоря, впала в ступор. Если вы не в курсе, то практически вся выпечка включает яйца, поэтому все, что их, яиц, касается, я изучала предельно внимательно. Оказалось, что по действующему СанПиНу для яиц в моем кафе должно быть три помещения: одно для хранения, второе для распаковки и мойки с четырьмя ванными (в одной ванне замочить в теплой воде, потом в другой ванне в растворе соды, потом в третьей ванне в растворе антисептика и наконец промыть в холодной проточной воде в четвертой ванне) и третье – яйцебитня. Честно говоря, я и слова-то такого не знала – «яйцебитня». При изготовлении кондитерских изделий с кремом весь инвентарь (венчики для миксера, чаши, лопатки) после мойки подлежит дезинфекции в хлоре, кипячению и стерилизации с использованием специального оборудования. Представив количество оборудования для мойки, замачивания, дезинфекции и стерилизации, я поняла, что маленькое кафе стремительно превращается в микроскопическое, потому что основные квадратные метры придется потратить не на зал для гостей, а на эту дезинфекцию и стерилизацию.