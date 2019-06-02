Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

Необходимо контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд, считают они

Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Кафе надзор не нужен

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Приоритетом контроля должен стать результат – готовое блюдо, а не процесс приготовления пищи Артем Геодакян / ТАСС

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы». «Ведомости» ознакомились с документом, представители обеих организаций подтвердили его подлинность. Эта концепция должна заменить действующий СанПиН, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили «Ведомостям» факт получения концепции. Но документ «еще не рассматривали», добавил представитель службы.