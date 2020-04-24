Росавиация не зачтет для сертификации львиную часть полетов МС-21

Росавиация не зачтет для сертификации львиную часть полетов МС-21Поставки самолета первым покупателям из-за этого могут быть отложены
Новому российскому самолету МС-21 для получения сертификата необходимо совершить примерно 800 полетов, считает Росавиация. Об этом говорится в ответе пресс-службы агентства на запрос «Ведомостей». Сейчас «выполнено порядка 130 сертификационных полетов».
22 апреля пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входящая в нее корпорация «Иркут» является разработчиком и производителем МС-21) сообщила другие данные – лайнер совершил больше 300 полетов, а для сертификации достаточно 650.
Сертификат типа – основополагающий документ для гражданской модели воздушного судна, означающий возможность его безопасной эксплуатации и поставок авиакомпаниям. Сертификацией авиатехники в России занимается Росавиация.
Разные самолеты
Среднемагистральный МС-21 – главный гражданский проект российского авиапрома. Его испытания идут с мая 2017 г., в них участвуют четыре самолета. Сертификация лайнера по-прежнему намечена на конец года, а старт поставок первому покупателю – «Аэрофлоту», который заказал 50 МС-21, – на 2021 г.
Почему Росавиация заявляет о 130 полетах? В ответе пресс-службы агентства об этом не говорится. Дело в том, что все четыре лайнера имеют конструкционные отличия друг от друга, объяснили два сотрудника ОАК и сотрудник сертифицирующей организации. Отличий довольно много, самые серьезные – в конструкции крыла, добавляют два собеседника.
Сертификации судна начинается, когда разработчик фиксирует одну конструкцию – типовую, которая и проходит испытания, говорят собеседники «Ведомостей». В случае с МС-21 пока получается, что испытания проходят четыре разных самолета. Поэтому большая часть полетов является просто заводскими испытаниями и не должна быть зачтена как сертификационные, продолжают они.
«Каждый последующий самолет дорабатывался с учетом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолета внесены необходимые изменения», – заявлял «Ведомостям» представитель ОАК.
Собеседники в ОАК и сертифицирующей организации утверждают, что окончательная типовая конструкция не была выбрана «Иркутом» еще в начале этого года. На посвященных этой теме внутренних совещаниях Росавиация постоянно требовала от разработчика поскорее зафиксировать конструкцию. Поэтому зачет хоть части выполненных за три года полетов будет широким жестом от Росавиации, регулятор имеет основания потребовать начала сертификационных полетов с нуля, говорят собеседники «Ведомостей».
Из четырех лайнеров свыше 130 раз поднимался в воздух только один – самый первый самолет, который в мае 2017 г. совершил исторический первый полет, знают источники «Ведомостей»: на него приходится около 180 полетов из общих 300.
«Ведомости» направили запросы представителям ОАК и «Иркута» по поводу конструкции лайнеров.
Когда появится МС-21
Ранее собеседники в ОАК рассказывали «Ведомостям», что из-за малого количества полетов сертификация может быть отложена на полгода-год и даже больше.
Первый российский гражданский самолет – ближнемагистральный SSJ100 – был сертифицирован после 850 полетов. Airbus и Boeing обычно используют для новых типов около 1500 полетов, на которые уходят год-полтора.
Впрочем, Росавиация не оставляет надежды, что вся процедура уложится в ранее запланированные сроки. «Корпорация «Иркут» планирует завершить сертификационные работы в конце 2020 г., – сообщила «Ведомостям» пресс-служба агентства. – Если заявитель своевременно выполнит весь предписанный объем работ и представит в Росавиацию доказательную документацию, Росавиация оформит сертификат типа до конца 2020 г.».
У российского авиапрома почти нет опыта сертификации новых типов самолетов. Естественно поэтому, что сертификация МС-21 затягивается, говорит гендиректор компании Infomost Борис Рыбак: «Я не удивлюсь, если этот процесс займет еще 2–3 года». Рыночные перспективы МС-21 тоже туманны: спрос на новые лайнеры в ближайшие годы упадет в разы, на восстановление перевозок может уйти 3–5 лет, говорит Рыбак. Уже сейчас наблюдается переизбыток новых лайнеров, а в будущем на рынке появится огромное количество подержанных и очень дешевых самолетов.