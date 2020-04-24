Росавиация не зачтет для сертификации львиную часть полетов МС-21

У российского авиапрома почти нет опыта сертификации новых типов самолетов. Естественно поэтому, что сертификация МС-21 затягивается, говорит гендиректор компании Infomost Борис Рыбак: «Я не удивлюсь, если этот процесс займет еще 2–3 года». Рыночные перспективы МС-21 тоже туманны: спрос на новые лайнеры в ближайшие годы упадет в разы, на восстановление перевозок может уйти 3–5 лет, говорит Рыбак. Уже сейчас наблюдается переизбыток новых лайнеров, а в будущем на рынке появится огромное количество подержанных и очень дешевых самолетов.