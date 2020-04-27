«М.видео-Эльдорадо» начала торговать на Ozon

«М.видео-Эльдорадо» начала торговать на OzonДо сих пор ритейлер избегал маркетплейсов
Входящая в «Сафмар» Михаила Гуцериева группа «М.видео-Эльдорадо» начала продажи на маркетплейсе Ozon. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. До этого «М.видео-Эльдорадо» продавала только через собственные одноименные офлайн- и онлайн-магазины, а также на принадлежащем группе маркетплейсе Goods.ru.
Группа «М.видео-Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России с выручкой 365 млрд руб. за 2019 г. Ozon – третий по выручке российский интернет-магазин после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Оборот Ozon за тот год – 80,7 млрд руб.
«М.видео» долго была противником работы на маркетплейсах. В 2014 г. президент и председатель правления ритейлера Александр Тынкован заявлял, что в подавляющем большинстве случаев на торговых онлайн-площадках представлены товары «серые», контрафактные. В 2015 г. представитель ритейлера говорил, что «модель маркетплейса размывает изначальный бренд компании и не дает сфокусироваться на одной экспертизе, особенно если до этого компания развивалась как монобренд» (цитата по roem.ru). Но в 2016 г. группа анонсировала свой проект в этой сфере, Goods.ru.