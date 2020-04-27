«М.видео-Эльдорадо» начала торговать на Ozon

«М.видео» долго была противником работы на маркетплейсах. В 2014 г. президент и председатель правления ритейлера Александр Тынкован заявлял, что в подавляющем большинстве случаев на торговых онлайн-площадках представлены товары «серые», контрафактные. В 2015 г. представитель ритейлера говорил, что «модель маркетплейса размывает изначальный бренд компании и не дает сфокусироваться на одной экспертизе, особенно если до этого компания развивалась как монобренд» (цитата по roem.ru). Но в 2016 г. группа анонсировала свой проект в этой сфере, Goods.ru.