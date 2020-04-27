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«М.видео-Эльдорадо» начала торговать на Ozon

До сих пор ритейлер избегал маркетплейсов
Ксения Вирченко
Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в «Сафмар» Михаила Гуцериева группа «М.видео-Эльдорадо» начала продажи на маркетплейсе Ozon. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. До этого «М.видео-Эльдорадо» продавала только через собственные одноименные офлайн- и онлайн-магазины, а также на принадлежащем группе маркетплейсе Goods.ru.

Группа «М.видео-Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России с выручкой 365 млрд руб. за 2019 г. Ozon – третий по выручке российский интернет-магазин после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Оборот Ozon за тот год – 80,7 млрд руб.

«М.видео» долго была противником работы на маркетплейсах. В 2014 г. президент и председатель правления ритейлера Александр Тынкован заявлял, что в подавляющем большинстве случаев на торговых онлайн-площадках представлены товары «серые», контрафактные. В 2015 г. представитель ритейлера говорил, что «модель маркетплейса размывает изначальный бренд компании и не дает сфокусироваться на одной экспертизе, особенно если до этого компания развивалась как монобренд» (цитата по roem.ru). Но в 2016 г. группа анонсировала свой проект в этой сфере, Goods.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных