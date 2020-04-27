Бизнес-омбудсмен предложил дополнительно поддержать транспортную отрасль

Предлагаемые меры выглядят понятными и обоснованными, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Сейчас очень важны от государства действия связанные с регулярными послаблениями, а именно с переносом некоторых изменении, которые требуют от перевозчиков значительных расходов. Также не хватает инструментов налоговой поддержки в условиях, когда выручка перевозчиков резко сократилась». Эти меры, конечно, не решают проблему резкого падения спроса в пассажирском сегменте, но могут поддержать компании во 2 квартале, чтобы они избежали банкротства. Ситуация в сегменте грузовых перевозок сейчас очень сложная, а пассажирских просто катастрофическая, продолжает Бурмистров. «Но в отличие от авиасообщение автомобильные пассажирские перевозки могут начать восстанавливаться несколько быстрее, и здесь проще обеспечить защитные меры, в том числе социальную дистанцию», — заключает он.