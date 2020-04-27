Бизнес-омбудсмен предложил дополнительно поддержать транспортную отрасль

Бизнес-омбудсмен предложил дополнительно поддержать транспортную отрасльОн считает нужным приостановить установку системы ГЛОНАСС, не проводить рейдовые проверки
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции предприниматели уже снизили автомобильные пассажирские перевозки на 70%, в том числе существенно упали грузовые перевозки, а туристические перевозки прекратились полностью. Об этом сообщил 22 апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов первому вице-премьеру Андрею Белоусову. «В этих условиях отрасль нуждается в существенной поддержке и снижении объема регуляторных требований», – пишет он. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель Титова подтвердил ее подлинность. В секретариате Белоусова на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Дополнительно к уже действующим мерам поддержки Титов предлагает еще несколько. Среди них – перенесение срока оборудования тахографами транспортных средств на год, т. е. до 1 июля 2021 г.; приостановление на такой же период оснащения системой ГЛОНАСС транспорта категории М2, М3 (предназначены для перевозок более восьми пассажиров) и N (перевозка опасных грузов). Следует также предоставить льготу по оплате транспортного налога за 2020 г. для грузового транспорта в сумме оплаты, произведенной по системе «Платон» за тот же период, пишет бизнес-омбудсмен.
Он поддерживает законопроект, который приостанавливает до 1 июля 2021 г. действия статей КоАП в части ответственности при применении контрольно-кассовой техники водителями и кондукторами в салоне транспортного средства. По мнению Титова, следует обсудить с Банком России возможность пересмотра условий договоров обязательного страхования пассажиров в части уменьшения размеров страховых премий для транспортных компаний; предусмотреть субсидии лизинговым компаниям и кредитным организациям, заключившим договоры с пострадавшими транспортными предприятиями. Кроме того, до 1 января 2021 г. Титов предлагает не проводить рейдовые осмотры транспортных средств.
Предлагаемые меры выглядят понятными и обоснованными, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Сейчас очень важны от государства действия связанные с регулярными послаблениями, а именно с переносом некоторых изменении, которые требуют от перевозчиков значительных расходов. Также не хватает инструментов налоговой поддержки в условиях, когда выручка перевозчиков резко сократилась». Эти меры, конечно, не решают проблему резкого падения спроса в пассажирском сегменте, но могут поддержать компании во 2 квартале, чтобы они избежали банкротства. Ситуация в сегменте грузовых перевозок сейчас очень сложная, а пассажирских просто катастрофическая, продолжает Бурмистров. «Но в отличие от авиасообщение автомобильные пассажирские перевозки могут начать восстанавливаться несколько быстрее, и здесь проще обеспечить защитные меры, в том числе социальную дистанцию», — заключает он.