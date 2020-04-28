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Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Первым услугу планирует запустить «Хеликс»
Ксения Вирченко
Reuters

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.

Тесты на антитела к COVID-19 должны помочь определить, болел ли уже человек коронавирусной инфекцией. Анализы нацелены на выявление антител: ранних – IgM и поздних – IgG, которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Анализы бывают двух типов: качественный просто показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет концентрацию.

Пока подобное тестирование в России массово проводилось только для медиков с помощью тест-системы новосибирского «Вектора». Коммерческими исследованиями в небольших масштабах занимается израильская «Хадасса медикал» в «Сколкове» в Международном медицинском кластере. Благодаря особому статусу резидента кластера, согласно федеральному закону, компания может использовать импортные тесты без регистрационного удостоверения. Она использует тест-системы китайской Genrui Biotech Inc. Цена такого исследования – 4300 руб.

Первой начать масштабно тестировать на антитела к коронавирусу в первой половине мая планирует лабораторная служба «Хеликс» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Компания будет проводить качественные исследования на IgG и IgM с помощью тест-систем «Вектор-бест» и НПО «Диагностические системы». Для количественных тестирований «Хеликс» будет использовать разработки итальянской DiaSorin. Цена количественного теста, по словам представителя лабораторной сети, составит 4000 руб., качественного – 2000 руб.

Во второй половине мая такие тесты начнет делать «Инвитро». Производителей тест-систем представитель компании не раскрыл. По его словам, тестирование на антитела в 1480 медицинских офисах компании смогут пройти все желающие без признаков ОРВИ за 950–3500 руб.

К концу мая тестирование на антитела к коронавирусу планирует начать и медицинская лаборатория «Гемотест», сообщила исполнительный директор компании Ольга Абрамович. К концу мая – началу июня предполагает начать подобные тесты и KDL, рассказал главный технолог сети лабораторий Елена Рябко.

Тестирование на антитела к новому коронавирусу сейчас крайне нужно, считает медицинский директор «Хеликс» Дмитрий Денисов. Он полагает, что, если выявить людей с иммунитетом к вирусу, это позволит постепенно снизить меры по самоизоляции. 24 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила: на данный момент нет доказательств, что вылечившиеся и обладающие антителами к коронавирусу люди защищены от повторного заражения.

Действительно, соглашается Денисов, пока нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет и какая именно концентрация антител достаточна для защиты от повторного заражения новым коронавирусом. Но массовое тестирование на наличие и концентрацию антител позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях, надеется он.

Количественный тест также позволит определить стадию инфекционного процесса, добавляет Денисов: можно отслеживать динамику показателя – если концентрация IgG растет, инфекционный процесс находится в стадии острого развития, а если, наоборот, снижается, – значит, есть тенденция к выздоровлению.

В перспективе в России планируется исследование на наличие антител к коронавирусу, говорил ранее «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора. Это нужно, чтобы понять, как часто россияне в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемии болели или контактировали с вирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных