Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Действительно, соглашается Денисов, пока нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет и какая именно концентрация антител достаточна для защиты от повторного заражения новым коронавирусом. Но массовое тестирование на наличие и концентрацию антител позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях, надеется он.