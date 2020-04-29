Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Ранее «Магнит» объявлял, что в 2020 г. планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерен закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов. В 2019 г. компания открыла 1195 магазинов у дома.