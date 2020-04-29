Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5Но по-прежнему сильно отстает в денежном выражении
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
«Магнит» уступил Х5 лидерство на рынке несколько лет назад и с тех пор пытается восстановить рост бизнеса и вернуть клиентов.
Чистая розничная выручка «Магнита» за январь – март 2020 г. выросла на 17,6% до 364,8 млрд руб. Продажи в сопоставимых магазинах группы «Магнит», проработавших более года, поднялись на 7,8% при росте трафика на 4% и среднего чека на 3,7%. Показатели сопоставимых точек были хорошие во всех регионах присутствия, отметила компания: лидеры роста – Москва и Санкт-Петербург.
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
«Магнит» считает, что в январе и феврале в его магазины «перетекали» покупатели конкурентов, росла частота их визитов. «Со второй декады марта, когда покупатели запасались сухими продуктами и предметами первой необходимости, рост трафика ускорился главным образом за счет увеличения частоты посещений», – говорится в сообщении ритейлера.
Из-за распространения коронавирусной инфекции «Магнит» потратил около 1 млрд руб., сказано в материалах компании. Эти деньги пошли на закупку индивидуальных средств защиты, уборку и дезинфекцию помещений, дополнительные расходы на персонал и логистику.
Показатель EBITDA «Магнита» за квартал – 22,7 млрд руб., его рентабельность выросла на 14 б. п. год к году до 6%, в частности, из-за сокращения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Чистая прибыль «Магнита» в I квартале 2020 г. увеличилась на 30,8% год к году и составила 4,2 млрд руб.
Из-за ограничений для борьбы с распространением коронавируса «Магнит» решил пересмотреть план по открытию и редизайну магазинов во всех форматах. Небольшое количество подтвержденных или начатых объектов будут открыты в течение нескольких месяцев, а остальные работы будут возобновлены «после стабилизации ситуации и отмены ограничений».
Ранее «Магнит» объявлял, что в 2020 г. планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерен закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов. В 2019 г. компания открыла 1195 магазинов у дома.