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Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

Но по-прежнему сильно отстает в денежном выражении
Наталья Ищенко
Максим Стулов / Ведомости

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.

«Магнит» уступил Х5 лидерство на рынке несколько лет назад и с тех пор пытается восстановить рост бизнеса и вернуть клиентов.

Чистая розничная выручка «Магнита» за январь – март 2020 г. выросла на 17,6% до 364,8 млрд руб. Продажи в сопоставимых магазинах группы «Магнит», проработавших более года, поднялись на 7,8% при росте трафика на 4% и среднего чека на 3,7%. Показатели сопоставимых точек были хорошие во всех регионах присутствия, отметила компания: лидеры роста – Москва и Санкт-Петербург.

У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.

«Магнит» считает, что в январе и феврале в его магазины «перетекали» покупатели конкурентов, росла частота их визитов. «Со второй декады марта, когда покупатели запасались сухими продуктами и предметами первой необходимости, рост трафика ускорился главным образом за счет увеличения частоты посещений», – говорится в сообщении ритейлера.

Из-за распространения коронавирусной инфекции «Магнит» потратил около 1 млрд руб., сказано в материалах компании. Эти деньги пошли на закупку индивидуальных средств защиты, уборку и дезинфекцию помещений, дополнительные расходы на персонал и логистику.

Показатель EBITDA «Магнита» за квартал – 22,7 млрд руб., его рентабельность выросла на 14 б. п. год к году до 6%, в частности, из-за сокращения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Чистая прибыль «Магнита» в I квартале 2020 г. увеличилась на 30,8% год к году и составила 4,2 млрд руб.

Из-за ограничений для борьбы с распространением коронавируса «Магнит» решил пересмотреть план по открытию и редизайну магазинов во всех форматах. Небольшое количество подтвержденных или начатых объектов будут открыты в течение нескольких месяцев, а остальные работы будут возобновлены «после стабилизации ситуации и отмены ограничений».

Ранее «Магнит» объявлял, что в 2020 г. планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерен закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов. В 2019 г. компания открыла 1195 магазинов у дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных