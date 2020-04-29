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Ozon запускает «подписку» на товары

Сначала регулярная доставка будет для товаров для животных
Ксения Вирченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших в России онлайн-магазинов – Ozon запустил услугу регулярной доставки, или «подписки». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен выбрать товары с пометкой «регулярная доставка», а также дни и временные интервалы, когда ему будет удобно получать заказ.

Пока услуга доступна только для заказа 200 товаров для животных. В будущем, по словам представителя Ozon, доступный для регулярной доставки ассортимент вырастет до 5000 и распространится на прочие товары повседневного спроса: средства гигиены, бытовую химию, детские товары и др. Минимальная сумма заказа с использованием такой услуги – 3500 руб., для подписчиков Ozon.Premium – 2000 руб. 

Благодаря новому сервису клиенты Ozon сэкономят время и деньги, а также смогут избежать ситуаций, когда забыли купить нужный товар или он закончился на онлайн-площадке, говорит директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина: при заказе товар автоматически бронируется под покупателя. Поставщикам онлайн-магазина услуга позволит повысить частотность продаж и эффективнее планировать остатки на складах, добавляет представитель компании.

Услуга подписки на регулярную доставку есть и у других онлайн-магазинов, например у торгующих товарами для животных  «Четырех лап», Petshop.ru, «Юнизоо», у небольшого продавца детских товаров NappyClub. Интернет-магазин «Перекресток» предлагает своим покупателям услугу автоматического добавления товара в корзину через выбранный промежуток времени. На мировом рынке функция автоматического повторного заказа есть у Amazon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных