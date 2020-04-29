Ozon запускает «подписку» на товары

Ozon запускает «подписку» на товарыСначала регулярная доставка будет для товаров для животных
Один из крупнейших в России онлайн-магазинов – Ozon запустил услугу регулярной доставки, или «подписки». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен выбрать товары с пометкой «регулярная доставка», а также дни и временные интервалы, когда ему будет удобно получать заказ.
Пока услуга доступна только для заказа 200 товаров для животных. В будущем, по словам представителя Ozon, доступный для регулярной доставки ассортимент вырастет до 5000 и распространится на прочие товары повседневного спроса: средства гигиены, бытовую химию, детские товары и др. Минимальная сумма заказа с использованием такой услуги – 3500 руб., для подписчиков Ozon.Premium – 2000 руб.
Благодаря новому сервису клиенты Ozon сэкономят время и деньги, а также смогут избежать ситуаций, когда забыли купить нужный товар или он закончился на онлайн-площадке, говорит директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина: при заказе товар автоматически бронируется под покупателя. Поставщикам онлайн-магазина услуга позволит повысить частотность продаж и эффективнее планировать остатки на складах, добавляет представитель компании.
Услуга подписки на регулярную доставку есть и у других онлайн-магазинов, например у торгующих товарами для животных «Четырех лап», Petshop.ru, «Юнизоо», у небольшого продавца детских товаров NappyClub. Интернет-магазин «Перекресток» предлагает своим покупателям услугу автоматического добавления товара в корзину через выбранный промежуток времени. На мировом рынке функция автоматического повторного заказа есть у Amazon.