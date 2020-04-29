Ozon запускает «подписку» на товары

Благодаря новому сервису клиенты Ozon сэкономят время и деньги, а также смогут избежать ситуаций, когда забыли купить нужный товар или он закончился на онлайн-площадке, говорит директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина: при заказе товар автоматически бронируется под покупателя. Поставщикам онлайн-магазина услуга позволит повысить частотность продаж и эффективнее планировать остатки на складах, добавляет представитель компании.