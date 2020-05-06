«Россети» выплатят рекордные дивиденды

«Россети» выплатят рекордные дивидендыЗа прошлый год акционеры получат 23 млрд рублей
Совет директоров «Россетей» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 17,99 млрд руб. С учетом промежуточных дивидендов за I квартал прошлого года – 5 млрд руб. – общая сумма выплат составит 23 млрд руб., сообщает компания. На выплаты по привилегированным акциям предложено направить 392,8 млн руб. (0,189304 руб. на акцию), по обыкновенным – 17,599 млрд руб. (0,0885155625 руб. на акцию). Решение о дивидендах примет годовое общее собрание акционеров, которое пройдет 1 июня в заочной форме.
Дивиденды за 2019 г. почти в четыре раза превышают дивидендные выплаты за всю историю компании, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский: «На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга».
6 мая стоимость привилегированных акций «Россетей» на Московской бирже выросла на 13,96%, по данным на 14.05 мск, обыкновенных – на 2,29%.
«Россети» – крупнейшая электросетевая компания, управляющая 2,34 млн км линий электропередачи, 502 000 подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Компания имеет 37 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
Государству через Росимущество принадлежит 88,04% долей в уставном капитале, юридическим лицам – 9,38%, физическим – 2,58%. Компания выплачивала дивиденды не каждый год. В 2007–2009 гг., 2013–2015 гг., а также в 2017 г. дивиденды не начислялись. В 2018 г. были выплаты за I квартал. Сейчас «Россети» обсуждают с правительством дивидендную политику. Компания ожидает, что этот процесс завершится в первом полугодии.
Решение о выплате рекордных дивидендов стало неожиданностью для рынка, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Пучкарев: «Дивидендная политика "Россетей" не до конца прозрачна и не позволяет с высокой точностью прогнозировать размер дивидендов. Поэтому наблюдается такой резкий подъем котировок». Одной из причин увеличения дивидендных выплат, по мнению Пучкарева, может быть необходимость пополнения бюджета в условиях снижения поступлений от нефтяной отрасли и давления на финансовый сектор: «Электроэнергетика, в частности "Россети", выглядит более устойчивой с точки зрения влияния коронавируса и способна компенсировать часть выпадающих доходов». Второй причиной может быть стремление компании сделать холдинг более интересным для инвесторов и поднять его капитализацию, считает он. «Локально наблюдается позитивная реакция котировок "Россетей", однако в средне- и долгосрочной перспективе влияние на стоимость бумаг может быть не столь значительным. Сейчас нет уверенности в том, что крупные выплаты сохранятся в будущем. Возможные корпоративные изменения, непрозрачная дивидендная политика – все это вносит неопределенность в кейс "Россетей" и снижает привлекательность акций».
Рекордные выплаты могут свидетельствовать о смене парадигмы и движении компании в сторону увеличения дивидендов, что сильно влияет на восприятие компании инвестиционным сообществом, считает старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин: «Изменение дивидендной политики "Россетей" уже было неоднократно анонсировано менеджментом, и текущее решение о дивидендах реальное тому доказательство». Для обеспечения повышенных выплат, возможно, потребуется предусмотреть дополнительные источники финансирования, это могут быть займы, повышение внутренней эффективности, снижение капзатрат, рост тарифов для дочерних компаний и повышение дивидендных выплат «дочками», полагает он.