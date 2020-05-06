«Россети» выплатят рекордные дивиденды

Решение о выплате рекордных дивидендов стало неожиданностью для рынка, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Пучкарев: «Дивидендная политика "Россетей" не до конца прозрачна и не позволяет с высокой точностью прогнозировать размер дивидендов. Поэтому наблюдается такой резкий подъем котировок». Одной из причин увеличения дивидендных выплат, по мнению Пучкарева, может быть необходимость пополнения бюджета в условиях снижения поступлений от нефтяной отрасли и давления на финансовый сектор: «Электроэнергетика, в частности "Россети", выглядит более устойчивой с точки зрения влияния коронавируса и способна компенсировать часть выпадающих доходов». Второй причиной может быть стремление компании сделать холдинг более интересным для инвесторов и поднять его капитализацию, считает он. «Локально наблюдается позитивная реакция котировок "Россетей", однако в средне- и долгосрочной перспективе влияние на стоимость бумаг может быть не столь значительным. Сейчас нет уверенности в том, что крупные выплаты сохранятся в будущем. Возможные корпоративные изменения, непрозрачная дивидендная политика – все это вносит неопределенность в кейс "Россетей" и снижает привлекательность акций».