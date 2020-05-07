Goldman Sachs: дивиденды российских нефтегазовых компаний сократятся на 25%

Свои расчеты аналитики строят, исходя из средней цены на российскую нефть Urals в 2020 г. на уровне $30 за баррель. В 2021 г. банк ожидает среднюю цену на Urals в диапазоне $45–50 за баррель. EBITDA российских нефтегазовых компаний в 2020 г. снизится на 30%, капитальные затраты — в среднем на 20%, что позволит частично поддержать свободный денежный поток. Тем не менее он снизится примерно на 50% с 2,3 трлн до 1,1 трлн руб. Средняя дивидендная доходность отрасли составит в 2020 г. 7%.