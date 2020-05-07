Goldman Sachs: дивиденды российских нефтегазовых компаний сократятся на 25%Это произойдет из-за падения спроса и цен на нефть в 2020 году
Из-за падения цен на нефть и снижения добычи сырья российские нефтегазовые компании в 2020 г. снизят дивиденды на 25% по сравнению с 2019 г. В 2021 г. дивиденды вырастут на 40%. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Goldman Sachs.
Свои расчеты аналитики строят, исходя из средней цены на российскую нефть Urals в 2020 г. на уровне $30 за баррель. В 2021 г. банк ожидает среднюю цену на Urals в диапазоне $45–50 за баррель. EBITDA российских нефтегазовых компаний в 2020 г. снизится на 30%, капитальные затраты — в среднем на 20%, что позволит частично поддержать свободный денежный поток. Тем не менее он снизится примерно на 50% с 2,3 трлн до 1,1 трлн руб. Средняя дивидендная доходность отрасли составит в 2020 г. 7%.
Какие дивиденды ждать
Инвестбанк повысил рекомендацию по акциям «Газпрома» и «Роснефти» до «покупать». Согласно дивидендной политике «Газпрома», по итогам 2019 г. компания направит на дивиденды 30% чистой прибыли, за 2020 и 2021 гг. — 40 и 50% соответственно. За 2018 г. компания платила акционерам 16,61 руб. на акцию, всего — 393,2 млрд руб. По прогнозам инвестбанка, в 2019 г. выплаты составят около 15,25 руб. на акцию, всего — 360,8 млрд руб. В 2020 г. — 331,1 млрд руб.
Аналитики считают, что «Газпром» сможет обеспечить положительный свободный денежный поток в 2020 г. за счет снижения капитальных инвестиций на 30% к прошлому году. Дивидендная доходность компании в 2020—2021 гг. составит 8 и 12% соответственно. Компания не добывает нефть и, следовательно, ей не нужно сокращать добычу, что ставит ее в более выгодное положение, чем нефтяные компании, отмечают аналитики.