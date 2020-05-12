У проектов доставки еды Сбербанка и Mail.ru появился CEO

СП Сбербанка и MRG — «О2О Холдинг» — создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. В него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр.