У проектов доставки еды Сбербанка и Mail.ru появился CEO

У проектов доставки еды Сбербанка и Mail.ru появился CEOГюванч Донмез стал исполнительным директором совместного бизнеса
Главным исполнительным директором направления новых технологий в продаже еды (foodtech) в совместном предприятии «Сбербанка» и Mail.ru Group (MRG) стал руководитель Delivery Club Гюванч Донмез, сообщили компании. До этого он был вице-президентом по foodtech в MRG.
СП Сбербанка и MRG — «О2О Холдинг» — создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. В него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр.
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