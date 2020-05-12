Продажи «Алросы» в апреле упали в 20 раз

Однако Агуреев уверен, что алмазно-бриллиантовый рынок станет восстанавливаться уже в начале следующего квартала. С тем, что эффект на отрасль от коронавируса, скорее всего, не будет долгосрочным, согласен и руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Ослабление рубля позитивно повлияет на базу расходов «Алросы», что создаст условия для улучшения рентабельности компании, продолжает он. Хотя динамику спроса на ювелирную продукцию в условиях распространения коронавируса в США, Европе и Индии (в стране сосредоточено более 90% мощностей по огранке алмазов) сложно прогнозировать, замечает эксперт: «Все будет зависеть от продолжительности карантина в тех или иных регионах». ​