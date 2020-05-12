Продажи «Алросы» в апреле упали в 20 раз

Продажи «Алросы» в апреле упали в 20 разКомпания надеется на восстановление рынка уже с июля
В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 – чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».
Причина такого падения – пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», – приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева.
На «Алросу» приходится 26% мировой добычи. В 2019 г. компания добыла 38,5 млн каратов алмазов.
«Алроса» еще в мартовскую торговую сессию снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55 до 50% и предоставила клиентам возможность купить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема, а оставшееся перенести до конца мая.
Конкуренты тоже пошли навстречу покупателям. Второй по величине производитель алмазов в мире De Beers с долей в 25% ежегодно проводит 10 торговых циклов. Таким образом компания продавала 90% своих алмазов. В этом году De Beers отменила третий торговый цикл и неизвестно, будет ли проводить четвертый. Еще один производитель – Petra Diamonds (3% добычи) сообщала о снижении цен на необработанные алмазы на 24% в марте и выполнила план по продажам лишь на 50%.
Мировой рынок алмазов, по оценке международного рейтингового агентства Moody’s, упал в прошлом году на 20% до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. Сократился спрос, особенно на крупные камни, снизились цены. Но в конце года на рынке началось восстановление. Например, существенно вырос импорт необработанных алмазов индийскими гранильщиками, говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. В 2020 г. все надеялись на восстановление, но теперь этого ждать не приходится, говорит Перевезенцев.
Базовый сценарий предполагает негативное влияние коронавируса на глобальные экономики как минимум до лета 2020 г., а потребление ювелирной продукции (в том числе с бриллиантами) зависит от темпов роста ВВП, продолжает Перевезенцев. Прогноз роста ВВП США в 2020 г. снижен с 1,7 до 1,5%, Китая – с 5,2 до 4,8%. «Кроме того, ограничение передвижения и турпотоков самым негативным образом повлияет на сектор ювелирных украшений с бриллиантами, ведь 90% покупок осуществляется в торговых центрах и только 10% – в интернете», – говорит эксперт.
Осложняет ситуацию и то, что в 2019 г. компании не снижали значительно добычу камней, увеличивая товарные запасы и рассчитывая снизить их в 2020 г., добавляет Перевезенцев: продажи алмазов в долларовом выражении в мире в 2019 г. снизились на 20%, добыча – на 4%. Есть вероятность продолжения роста запасов, заключает он.
«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что один из акционеров «Алросы» – Якутия (республика владеет 25% компании, еще 8% у ее улусов) предлагает закупить в Гохран алмазного сырья на $1,7 млрд. Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что в министерство поступило такое обращение со стороны Якутии.
В «Алросе» не знают о новых инициативах, связанных с выкупом в Гохран алмазов на $1,7 млрд, подчеркнул представитель компании. Сейчас вопрос возможного выкупа алмазов обсуждается лишь в тех параметрах, которые еще в 2019 г. были озвучены главой Якутии Айсеном Николаевым, добавил он. Речь идет о выкупе на сумму от $0,5 до $1 млрд. «Ведомости» ожидают ответа представителя главы Якутии Айсена Николаева.
$1,7 млрд – это половина выручки «Алросы» за прошлый год. Последний раз Гохран осуществлял крупную закупку алмазов «Алросы» во время кризиса 2008–2009 гг., когда мировая торговля алмазами приостановилась на несколько месяцев.
Закупка в Гохран – вполне возможная мера поддержки, считает старший директора АКРА Максим Худалов. К тому же, учитывая, что цены на алмазы сейчас упали, Гохран в перспективе сможет реализовать запасы дороже. Если предположить, что отложенные в марте и апреле торги камнями возобновятся в августе, то цены на алмазы восстановятся уже к концу 2021 г., уверен Худалов.
Однако Агуреев уверен, что алмазно-бриллиантовый рынок станет восстанавливаться уже в начале следующего квартала. С тем, что эффект на отрасль от коронавируса, скорее всего, не будет долгосрочным, согласен и руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Ослабление рубля позитивно повлияет на базу расходов «Алросы», что создаст условия для улучшения рентабельности компании, продолжает он. Хотя динамику спроса на ювелирную продукцию в условиях распространения коронавируса в США, Европе и Индии (в стране сосредоточено более 90% мощностей по огранке алмазов) сложно прогнозировать, замечает эксперт: «Все будет зависеть от продолжительности карантина в тех или иных регионах».