«Победа» обещает троекратное снижение цен в июне

«Победа» обещает троекратное снижение цен в июнеЛоукостер возобновит полеты внутри России с начала лета
Авиакомпания «Победа» поэтапно начнет возобновлять полеты с 1 июня 2020 г., сообщил ее представитель. Это станет возможным благодаря постепенной отмене ограничительных противовирусных мер.
На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов по 73 российским маршрутам на летние рейсы. Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 г., говорит представитель компании.
«Победа» приостановила все полеты в апреле – мае с целью помешать распространению коронавируса и снизить убытки, так как спрос на перелеты катастрофически упал.
Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499–2999 руб., сообщает компания. В 2019 г. средняя цена билета по России у «Победы» составляла около 3000 руб., рассказывал сотрудник лоукостера. А по минимальному тарифу 499 руб. продавалось 7–8% всех билетов.
«Победа» – признанный и бессменный ценовой лидер России, но мы понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне снизить среднюю цену билета в 2–3 раза относительно прошлогоднего сезона», – приводятся в релизе слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.
Например, билет по маршруту Москва – Санкт-Петербург в июне 2020 г. будет стоить в среднем в 2,8 раза ниже, чем прошлым летом, по маршруту Москва – Казань – в 1,8 раза дешевле, Москва – Анапа – в 3,1 раза дешевле, из Москвы в Краснодар и Минеральные Воды – в 2,9 раза дешевле, из Санкт-Петербурга в Калининград и Чебоксары соответственно в 2,5 и 3,4 раза дешевле.
«У авиакомпаний на каждый рейс может быть несколько десятков тарифов в рамках нескольких тарифных групп. Сначала система бронирования продает самые дешевые билеты в каждой группе, как только они проданы, выставляются более дорогие билеты и т. д. Снижения средней цены билетов можно достичь, увеличив квоты для дешевых тарифов», – говорит сотрудник компании – провайдера систем бронирования.
У «Победы» три группы тарифов: самый дешевый «базовый», включающий провоз багажа «выгодный» и самый дорогой «возвратный». Действительно, на этот июнь будет продаваться очень много билетов по минимальным ценам, это приведет к снижению средней цены перелетов. Обычно в высокий летний сезон количество билетов по низким ценам незначительно, говорит сотрудник «Победы».