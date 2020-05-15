Рыбаки попросили избавить их от избыточного контроля ФСБ и ветеринаров

«Ведомости» ознакомились с копией обращения, подлинность подтвердил председатель комиссии Герман Зверев. Предложения будут рассмотрены на координационном совете союза по противодействию распространению коронавирусной инфекции, после чего отправятся в правительство – вместе с предложениями для других отраслей, сообщил представитель РСПП. Аналогичное обращение Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ; ее возглавляет Герман Зверев) направлено в «Опору России». Ее представитель получение документа подтвердил.