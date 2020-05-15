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Рыбаки попросили избавить их от избыточного контроля ФСБ и ветеринаров

Ежегодно на выполнение их требований они тратят миллиарды рублей
Екатерина Бурлакова
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре подготовила предложения общенационального плана действий для восстановления занятости, доходов населения и роста экономики, который поручил составить правительству президент Владимир Путин. Эти предложения направлены президенту РСПП Александру Шохину.

«Ведомости» ознакомились с копией обращения, подлинность подтвердил председатель комиссии Герман Зверев. Предложения будут рассмотрены на координационном совете союза по противодействию распространению коронавирусной инфекции, после чего отправятся в правительство – вместе с предложениями для других отраслей, сообщил представитель РСПП. Аналогичное обращение Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ; ее возглавляет Герман Зверев) направлено в «Опору России». Ее представитель получение документа подтвердил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных