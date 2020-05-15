Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»

«Россети» – крупнейшая электросетевая компания, управляет 2,35 млн км линий электропередачи и 507 000 подстанций. «Россети» владеют долями в 15 межрегиональных распредсетевых компаниях и в ФСК, в ведении которой находятся магистральные сети протяженностью 148 300 км. В ФСК «Россетям» принадлежит 80,13% акций, миноритариям – 19,28%, Росимуществу – 0,59%. Оператор магистральных сетей вносит основной вклад в свободные денежные потоки группы, говорит персональный брокер «БКС Брокера» Александр Строгалев. В 2019 г. чистая прибыль ФСК по МСФО составила 86,6 млрд руб., на дивиденды направят 23,3 млрд. Операционное управление «дочки» «Россетей» осуществляют самостоятельно, и «Россети» давно стремились консолидировать активы. В 2014 г. они предлагали создать единую операционную компанию на базе всех активов, а дочерние общества перевести на единую акцию. Это позволило бы оптимизировать операционные расходы, поясняли в компании. В январе 2020 г. Ливинский получил согласие Владимира Путина на проведение консолидации ФСК на базе «Россетей», после консолидации может последовать и формирование общего казначейства, сообщали источники «Коммерсанта».