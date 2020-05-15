Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»Это может оптимизировать ее расходы
Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) на годовом собрании утвердили решение cовета директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации «Россети», сообщает ФСК ЕЭС. Ранее эту функцию выполняло правление ФСК. Теперь оно упразднено, полномочия действующего председателя правления Андрея Мурова досрочно прекращены. Соответствующие поправки внесены в устав ФСК и некоторые внутренние документы. Договор о передаче полномочий Муров и предправления «Россетей» Андрей Ливинский подписали 15 мая.
«Россети» – крупнейшая электросетевая компания, управляет 2,35 млн км линий электропередачи и 507 000 подстанций. «Россети» владеют долями в 15 межрегиональных распредсетевых компаниях и в ФСК, в ведении которой находятся магистральные сети протяженностью 148 300 км. В ФСК «Россетям» принадлежит 80,13% акций, миноритариям – 19,28%, Росимуществу – 0,59%. Оператор магистральных сетей вносит основной вклад в свободные денежные потоки группы, говорит персональный брокер «БКС Брокера» Александр Строгалев. В 2019 г. чистая прибыль ФСК по МСФО составила 86,6 млрд руб., на дивиденды направят 23,3 млрд. Операционное управление «дочки» «Россетей» осуществляют самостоятельно, и «Россети» давно стремились консолидировать активы. В 2014 г. они предлагали создать единую операционную компанию на базе всех активов, а дочерние общества перевести на единую акцию. Это позволило бы оптимизировать операционные расходы, поясняли в компании. В январе 2020 г. Ливинский получил согласие Владимира Путина на проведение консолидации ФСК на базе «Россетей», после консолидации может последовать и формирование общего казначейства, сообщали источники «Коммерсанта».
В конце апреля по решению советов директоров ФСК и «Россетей» была создана единая управленческая команда. Предправления «Россетей» остался Ливинский. Муров стал первым заместителем – исполнительным директором «Россетей», он будет координировать операционную деятельность и работу других первых заместителей и заместителей гендиректора, сообщила пресс-служба ФСК. Четыре менеджера ФСК стали заместителями гендиректора «Россетей», несколько управленцев «Россетей» покинули команду топ-менеджеров, часть из них может перейти в дочерние компании, писал ТАСС.
Передача полномочий управляющей организации обычно призвана обеспечить квалифицированное управление командой и принятие консолидированных решений для группы лиц, находящихся под управлением, говорит партнер, гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов: «Если в холдинг входят два или несколько юридических лиц и топ-менеджеры занимают в каждом обществе одни и те же должности, то передача полномочий управляющей организации, в которой в состав управленцев будут входить как раз эти же топ-менеджеры, – это своего рода способ оптимизации и универсализации».
Последствия консолидации для обеих структур зависят от дальнейшей схемы консолидации и оценки обеих компаний, но для акционеров «Россетей» история может быть привлекательна, считает Александр Строгалев: «Пока обсуждалось два варианта подобной сделки: допэмиссия «Россетей» с конвертацией акций миноритариев ФСК в бумаги головной компании либо вариант с переводом ФСК и «Россетей» на единую акцию через принудительный выкуп пакетов миноритариев ФСК. Вероятнее всего дальнейшие действия руководства «Россетей» будут направлены на консолидацию разрозненного сетевого хозяйства на своем балансе». «Россети»,которым принадлежит 75% сетей в России, возможно, стремятся консолидировать все 100%, полагает он, а это «шаг на создание новой голубой фишки фондового рынка, которой в свое время была РАО ЕЭС».