Горнодобывающие компании просят льготы за работу в Арктике

В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о господдержке бизнеса в арктической зоне. Но он предполагает предоставление льгот только проектам компаний нефтегазового сектора в Арктике: снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов по добыче углеводородов на шельфе и 0% НДПИ для новых нефтяных проектов в Восточной Арктике, нулевая ставка НДПИ на 12 лет для проектов по производству сжиженного газа и проектов газохимической отрасли.