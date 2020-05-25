Горнодобывающие компании просят льготы за работу в Арктике

Горнодобывающие компании просят льготы за работу в АрктикеПока на них может рассчитывать только нефтегазовая отрасль
В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о господдержке бизнеса в арктической зоне. Но он предполагает предоставление льгот только проектам компаний нефтегазового сектора в Арктике: снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов по добыче углеводородов на шельфе и 0% НДПИ для новых нефтяных проектов в Восточной Арктике, нулевая ставка НДПИ на 12 лет для проектов по производству сжиженного газа и проектов газохимической отрасли.
К арктической зоне относятся территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, города Воркута (Республика Коми) и Норильск (Красноярский край), несколько улусов Якутии и муниципальных образований Архангельской области, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. И в этих регионах ведется добыча не только углеводородов. Там работают также и крупные горнодобывающие предприятия:
«Апатит» (Мурманская обл.) – крупнейшее в мире предприятие по добыче высококачественного сырья для производства фосфорных удобрений. Входит в «Фосагро» семьи Андрея Гурьева;
Ковдорский ГОК (Мурманская обл.) – добывает апатитовую и железную руду. Входит в «Еврохим» Андрея Мельниченко;
железорудный ГОК «Олкон» (Мурманская обл.) и предприятие по добыче коксующегося угля «Воркутауголь» (Коми). Входят в «Северсталь» Алексея Мордашова;
основные активы «Норникеля» (полуостров Таймыр, Красноярский кр.). 34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина);
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил премьер-министру Михаилу Мишустину расширить льготы на все предприятия, добывающие полезные ископаемые, и проекты «по созданию инфраструктуры». «Ведомости» ознакомились с текстом письма. Документ был направлен еще в марте, говорят сотрудники четырех промышленных компаний, предприятия которых работают в арктическом регионе, и подтверждает представитель РСПП.
О необходимости предоставления льгот горнодобывающим предприятиям, работающим в арктической зоне, говорил и гендиректор «Фосагро», президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев во время выступления перед президентом России Владимиром Путиным на совещании по развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности 20 мая. Он подчеркнул, что рост производства минеральных удобрений в России почти полностью зависит от развития сырьевой базы в Заполярье. Поэтому из «нового арктического закона» не должны исключаться крупные инвестиции в развитие действующих горнообогатительных производств. Эти проекты также критически важны для промышленного и инфраструктурного развития Арктики, отметил Гурьев.
От потенциального получения арктических льгот оказались отрезаны компании, планирующие многомиллиардные проекты в арктической зоне, констатирует партнер практики налоговых услуг компаниям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей PwC в России Галина Науменко.
Льготное налогообложение и послабление таможенного режима для импортного оборудования существенно улучшили бы экономику проектов для горнодобывающих компаний, работающих в арктической зоне, считает старший директор АКРА Максим Худалов. По примерным подсчетам АКРА, горнодобывающая отрасль могла бы получить до 5–10 млрд руб. экономии на налогах ежегодно, если бы компаниям были предоставлены льготы, аналогичные нефтегазовым компаниям.