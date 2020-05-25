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Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Если он сохранится до конца года, электростанции потеряют до 600‒700 млрд рублей выручки
Ася Сафиуллина
Минэнерго предлагает уже через несколько дней возобновить начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ /РИА Новости

Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.

Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, срок действия моратория может быть продлен на два месяца – до 31 июля 2020 г. При этом Минэнерго считает возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и разрешить им выбирать вариант погашения задолженности – единовременно или равными частями в течение трех месяцев с процентом за рассрочку в размере ключевой ставки ЦБ плюс 2%.

В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальный услуг для населения и управляющих компаний сроком до конца года. Это привело к росту неплатежей за энергоресурсы в апреле, считает Маневич. По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло – на 12% относительно аналогичного показателя прошлого года, а задолженность выросла на 11 млрд руб. и 16 млрд соответственно. При сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, составят около 600‒700 млрд руб., посчитало Минэнерго. «Выпадающие доходы негативно скажутся на функционировании отраслей ТЭКа по всей цепочке жизненного цикла, особенно в условиях снижения доступности кредитных ресурсов и общего снижения экономической активности. В частности, поставят под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны», – сказал Маневич.

Предложение о сокращении срока действия моратория Минэнерго включило в план первоочередных мероприятий по поддержке предприятий электроэнергетики, отметил Маневич. Документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства. В плане – более 30 мероприятий, которые планируется выполнить в апреле – июле 2020 г., некоторые реализованы, по другим ведется активная работа, отметил замминистра.

План разбит на четыре блока, касающихся мер поддержки в сфере производства электроэнергии, передачи и распределения, сбыта, а также мер по нормализации ситуации в целом по отрасли. В плане есть предложения о приостановке штрафных санкций за недопоставку мощности на оптовый рынок для генкомпаний, по продлению сроков рассмотрения и утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, прямом субсидировании процентных ставок по кредитам субъектов тепло- и электроэнергетики в размере ключевой ставки Банка России, сообщил Маневич. Объем субсидирования, по подсчетам Минэнерго, может составить 7‒13,5 млрд руб. до конца 2020 г., 12‒24 млрд руб. в 2021 г. и около 3‒5 млрд руб. в 2022 г. в зависимости от срока действия моратория на начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ.

Представители отрасли – «Совет производителей энергии», Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения – с начала апреля обращаются в правительство с просьбами сократить срок действия моратория на начисление пеней и перейти на адресную поддержку, проконтролировать платежную дисциплину бюджетных организаций, субсидировать проценты по кредитам, создать фонд плохих долгов, компенсировать вызванные ограничительными мерами расходы, приостановить штрафы за задержку вводов мощностей и другое. По данным источника «Ведомостей» в отрасли, эти меры обсуждались 25 мая на закрытом заседании рабочей группы Госсовета по энергетике. В ближайшее время планируется направить протокол заседания в правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных