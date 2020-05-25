Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальный услуг для населения и управляющих компаний сроком до конца года. Это привело к росту неплатежей за энергоресурсы в апреле, считает Маневич. По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло – на 12% относительно аналогичного показателя прошлого года, а задолженность выросла на 11 млрд руб. и 16 млрд соответственно. При сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, составят около 600‒700 млрд руб., посчитало Минэнерго. «Выпадающие доходы негативно скажутся на функционировании отраслей ТЭКа по всей цепочке жизненного цикла, особенно в условиях снижения доступности кредитных ресурсов и общего снижения экономической активности. В частности, поставят под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны», – сказал Маневич.