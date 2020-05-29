Минсельхоз решил бороться с манипуляциями экспортеров зерна

Минсельхоз предложит изменения в законодательство, чтобы избежать манипулирования при экспорте зерна по квоте. Это сказано в письме ведомства в общественную организацию «Опора России». «Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил представитель Минсельхоза, а представитель «Опоры России» подтвердил получение.