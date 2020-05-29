Минсельхоз решил бороться с манипуляциями экспортеров зерна

Минсельхоз решил бороться с манипуляциями экспортеров зернаОни возникли после введения квоты на экспорт
Минсельхоз предложит изменения в законодательство, чтобы избежать манипулирования при экспорте зерна по квоте. Это сказано в письме ведомства в общественную организацию «Опора России». «Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил представитель Минсельхоза, а представитель «Опоры России» подтвердил получение.
Проблемы возникли после того, как правительство установило квоту на экспорт зерна: с 1 апреля до 30 июня Россия могла отправить только 7 млн т за пределы стран Евразийского экономического союза.
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