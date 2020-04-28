Минсельхоз рекомендовал трейдерам продать зерно на внутреннем рынке

28 апреля общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась к первому замруководителя Федеральной таможенной службы России Руслану Давыдову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в связи неблагоприятной ситуацией с нетарифной квотой на экспорт зерна. «Ведомости» ознакомились с обоими письмами, их подлинность подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин. Представитель Минсельхоза подтвердил получение, ФТС – адресовал по всем вопросам в Минсельхоз.