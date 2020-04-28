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Минсельхоз рекомендовал трейдерам продать зерно на внутреннем рынке

Квота на экспорт закончилась за два месяца до окончания сезона
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Трейдеры могут продать зерно на внутреннем рынке или рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщил Минсельхоз: зерно востребовано у переработчиков.

28 апреля общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась к первому замруководителя Федеральной таможенной службы России Руслану Давыдову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в связи неблагоприятной ситуацией с нетарифной квотой на экспорт зерна. «Ведомости» ознакомились с обоими письмами, их подлинность подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин. Представитель Минсельхоза подтвердил получение, ФТС – адресовал по всем вопросам в Минсельхоз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных