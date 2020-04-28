Минсельхоз рекомендовал трейдерам продать зерно на внутреннем рынке

Минсельхоз рекомендовал трейдерам продать зерно на внутреннем рынкеКвота на экспорт закончилась за два месяца до окончания сезона
Трейдеры могут продать зерно на внутреннем рынке или рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщил Минсельхоз: зерно востребовано у переработчиков.
28 апреля общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась к первому замруководителя Федеральной таможенной службы России Руслану Давыдову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в связи неблагоприятной ситуацией с нетарифной квотой на экспорт зерна. «Ведомости» ознакомились с обоими письмами, их подлинность подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин. Представитель Минсельхоза подтвердил получение, ФТС – адресовал по всем вопросам в Минсельхоз.
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