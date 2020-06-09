Каршеринг не смог вернуться к нормальному режиму работы

Запуску каршеринга в обычном режиме мешает отсутствие инструкций от Роспотребнадзора. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сервисов «Яндекс.Драйв» и Belkacar. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.