Каршеринг не смог вернуться к нормальному режиму работы

Каршеринг не смог вернуться к нормальному режиму работыМешает отсутствие инструкций от Роспотребнадзора
Запуску каршеринга в обычном режиме мешает отсутствие инструкций от Роспотребнадзора. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сервисов «Яндекс.Драйв» и Belkacar. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
«Яндекс.Драйв» ждет информацию от городских властей, которая позволит вернуться к прежним условиям ведения бизнеса в столице, сообщил представитель сервиса.
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