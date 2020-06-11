Совладелец производителя майонеза «Ряба» инвестирует в инновации в еде

Совладелец производителя майонеза «Ряба» инвестирует в инновации в едеОн вкладывается в растительное мясо и гранолу
Совладелец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК, производитель майонеза «Ряба» и маргарина «Хозяюшка») Иван Сидорок и его партнеры создали венчурный фонд Aintrigud. Он будет инвестировать в новые технологии в производстве продуктов питания, рассказал «Ведомостям» Сидорок. Фонд зарегистрирован на Кипре в июне 2019 г., следует из данных кипрского реестра.
Сидорку, по его словам, принадлежит 50% в капитале Aintrigud, остальное – партнерам, их имен он не раскрывает. 25% – у кипрской Ph&re Holdings, ее бенефициар – президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко. Христенко подтвердил это «Ведомостям» и уточнил сумму своих инвестиций – $1,25 млн. Христенко – сын бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко, который женат на вице-премьере Татьяне Голиковой.