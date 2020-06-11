Совладелец производителя майонеза «Ряба» инвестирует в инновации в еде

Сидорку, по его словам, принадлежит 50% в капитале Aintrigud, остальное – партнерам, их имен он не раскрывает. 25% – у кипрской Ph&re Holdings, ее бенефициар – президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко. Христенко подтвердил это «Ведомостям» и уточнил сумму своих инвестиций – $1,25 млн. Христенко – сын бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко, который женат на вице-премьере Татьяне Голиковой.