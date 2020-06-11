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Совладелец производителя майонеза «Ряба» инвестирует в инновации в еде

Он вкладывается в растительное мясо и гранолу
Екатерина Бурлакова
Максим Стулов / Ведомости

Совладелец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК, производитель майонеза «Ряба» и маргарина «Хозяюшка») Иван Сидорок и его партнеры создали венчурный фонд Aintrigud. Он будет инвестировать в новые технологии в производстве продуктов питания, рассказал «Ведомостям» Сидорок. Фонд зарегистрирован на Кипре в июне 2019 г., следует из данных кипрского реестра. 

Сидорку, по его словам, принадлежит 50% в капитале Aintrigud, остальное – партнерам, их имен он не раскрывает. 25% – у кипрской Ph&re Holdings, ее бенефициар – президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко. Христенко подтвердил это «Ведомостям» и уточнил сумму своих инвестиций – $1,25 млн. Христенко – сын бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко, который женат на вице-премьере Татьяне Голиковой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных