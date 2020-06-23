«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активовУ них два совместных предприятия – Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет»
«Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Маркете» за 42 млрд руб. Банк выкупит долю «Яндекса» в «Деньгах» за 2,4 млрд руб. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года. Сбербанк принял решение о сделке «в рамках развития экосистемы», уточняется в сообщении банка. «Яндекс» объясняет свое решение «реализацией новой стратегии развития сервисов интернет-торговли». «Конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение», – приводятся в сообщении Сбербанка слова первого заместителя председателя правления Льва Хасиса.
Условия сделки:
«Яндекс» привлечет $800 млн инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании за счет размещения вновь выпущенных акций класса А.
Акции на $200 млн будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции еще на $600 млн будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: «ВТБ Капиталу», инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович, а также инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов.
Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%. Представитель «Яндекса» отказался раскрыть как будет разделен между инвесторами этот пакет.
Инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции «Яндекса» в течение двух лет. Кроме этого, в течение двух лет они не могут увеличить свою долю в «Яндексе» более чем до 3,99%.
Президент Сбербанка Герман Греф остается членом совета директоров «Яндекса» до собрания акционеров компании, но в будущем участия не предполагает.
Сделку уже одобрил совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка. Часть сделки, которая касается «Яндекс.Маркета» требует согласования Федеральной антимонопольный службы.
О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Яндексу», подтверждал, что скоро компании объявят об этом официально. Тогда же первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил: «У нас с "Яндексом" идут консультации, в рамках которых мы рассматриваем возможные варианты реструктуризации наших долей в совместных с "Яндексом" предприятиях».
Сбербанк стал партнером и акционером «Яндекса» в 2009 г. Тогда банк перед IPO интернет-компании в Нью-Йорке приобрел за 1 евро «золотую акцию». Она дала банку право накладывать вето на продажу более 25% «Яндекса». В 2012 г. компании создали первое совместное предприятие – банк купил 75% акций платежной системы «Яндекс.Деньги». «Яндекс.Маркет» как совместное предприятие госбанка и интернет-компании появилось в начале 2018 г. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – заявлял тогда президент Сбербанка Герман Греф.