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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

У них два совместных предприятия – Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет»
Артем Гирш Ксения Болецкая
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и президент Сбербанка Герман Греф /Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.

«Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Маркете» за 42 млрд руб. Банк выкупит долю «Яндекса» в «Деньгах» за 2,4 млрд руб. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года. Сбербанк принял решение о сделке «в рамках развития экосистемы», уточняется в сообщении банка. «Яндекс» объясняет свое решение «реализацией новой стратегии развития сервисов интернет-торговли». «Конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение», – приводятся в сообщении Сбербанка слова первого заместителя председателя правления Льва Хасиса.

Условия сделки:

  • «Яндекс» привлечет $800 млн инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании за счет размещения вновь выпущенных акций класса А.

  • Акции на $200 млн будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции еще на $600 млн будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: «ВТБ Капиталу», инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович, а также инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов.

  • Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%. Представитель «Яндекса» отказался раскрыть как будет разделен между инвесторами этот пакет.

  • Инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции «Яндекса» в течение двух лет. Кроме этого, в течение двух лет они не могут увеличить свою долю в «Яндексе» более чем до 3,99%.

  • Президент Сбербанка Герман Греф остается членом совета директоров «Яндекса» до собрания акционеров компании, но в будущем участия не предполагает.

  • Сделку уже одобрил совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка. Часть сделки, которая касается «Яндекс.Маркета» требует согласования Федеральной антимонопольный службы.

Ранее по теме: «Яндекс» и Сбербанк разделят активы

О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Яндексу», подтверждал, что скоро компании объявят об этом официально. Тогда же первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил: «У нас с "Яндексом" идут консультации, в рамках которых мы рассматриваем возможные варианты реструктуризации наших долей в совместных с "Яндексом" предприятиях». 

Сбербанк стал партнером и акционером «Яндекса» в 2009 г. Тогда банк перед IPO интернет-компании в Нью-Йорке приобрел за 1 евро «золотую акцию». Она дала банку право накладывать вето на продажу более 25% «Яндекса». В 2012 г. компании создали первое совместное предприятие – банк купил 75% акций платежной системы «Яндекс.Деньги».  «Яндекс.Маркет» как совместное предприятие госбанка и интернет-компании появилось в начале 2018 г. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – заявлял тогда президент Сбербанка Герман Греф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных