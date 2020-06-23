«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк стал партнером и акционером «Яндекса» в 2009 г. Тогда банк перед IPO интернет-компании в Нью-Йорке приобрел за 1 евро «золотую акцию». Она дала банку право накладывать вето на продажу более 25% «Яндекса». В 2012 г. компании создали первое совместное предприятие – банк купил 75% акций платежной системы «Яндекс.Деньги». «Яндекс.Маркет» как совместное предприятие госбанка и интернет-компании появилось в начале 2018 г. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – заявлял тогда президент Сбербанка Герман Греф.