Задолжавший «Трасту» 8 млрд рублей завод признан банкротом

После того как суд ввел конкурсное производство, генеральный директор завода Ислам Абазехов отказался передавать документацию, а доступ к серверам завода заблокирован, рассказал «Ведомостям» конкурсный управляющий «Риала» Арсен Нерсисян. «Никаких препятствий в передаче документов никто не чинил, – комментирует заместитель гендиректора завода Ираида Шанкова. – Они лежат в открытом доступе в кабинетах, представители [управляющего] эти документы видели». По ее словам, управляющим переданы все печати, но «для составления акта передачи документов требуется время». Представители конкурсного управляющего «свободно перемещаются по заводу», говорит Шанкова: в первый же день они сделали осмотр оборудования, «никаких препятствий никто им не оказывает». Тем не менее, по словам Нерсисяна, прежнее руководство предприятия затягивает передачу правоустанавливающих документов, договоров, заключенных с контрагентами, бухгалтерской и иной документации.