Задолжавший «Трасту» 8 млрд рублей завод признан банкротом

Задолжавший «Трасту» 8 млрд рублей завод признан банкротомБанк, у которого в залоге находится спиртовой завод «Риал», обвиняет его руководство в деструктивной позиции
Спиртовой завод «Риал» в Кабардино-Балкарии признан банкротом, говорится в картотеке арбитражных дел: арбитражный суд республики 17 июня открыл конкурсное производство. Крупнейший кредитор «Риала» – банк непрофильных активов «Траст» (куда ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех крупнейших санируемых банков). Долг завода перед банком составляет порядка 8 млрд руб., рассказал представитель «Траста». Платить по кредитам, которые перешли к «Трасту» от группы Промсвязьбанка, завод перестал еще весной 2018 г. У банка в залоге все имущество спиртового завода, добавил представитель, отказавшись комментировать, оценивал ли «Траст» текущую стоимость заложенного имущества и хватит ли ее для погашения долгов. Помимо «Траста» завод задолжал 1,2 млрд руб. налогов Федеральной налоговой службе, 59 млн руб. за газ «Газпрому» и 1,3 млн руб. грузовой компании «Новотранс», говорится в материалах дела.
После того как суд ввел конкурсное производство, генеральный директор завода Ислам Абазехов отказался передавать документацию, а доступ к серверам завода заблокирован, рассказал «Ведомостям» конкурсный управляющий «Риала» Арсен Нерсисян. «Никаких препятствий в передаче документов никто не чинил, – комментирует заместитель гендиректора завода Ираида Шанкова. – Они лежат в открытом доступе в кабинетах, представители [управляющего] эти документы видели». По ее словам, управляющим переданы все печати, но «для составления акта передачи документов требуется время». Представители конкурсного управляющего «свободно перемещаются по заводу», говорит Шанкова: в первый же день они сделали осмотр оборудования, «никаких препятствий никто им не оказывает». Тем не менее, по словам Нерсисяна, прежнее руководство предприятия затягивает передачу правоустанавливающих документов, договоров, заключенных с контрагентами, бухгалтерской и иной документации.