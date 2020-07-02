Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»Средства пойдут на реструктуризацию долгов компании
Национальная резервная корпорация (НРК) Александра Лебедева и его жена Елена Перминова стали совладельцами сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон». Информация об изменении есть в «СПАРК-Интерфаксе».
Они купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», пояснила «Ведомостям» основательница «Андерсона» Анастасия Татулова. НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
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