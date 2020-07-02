Сотни нарушений антиковидных рекомендаций выявлены у авиакомпаний и аэропортов

«Рекомендация по измерению температуры пассажирам при входе в самолет абсолютно бессмысленная: в правилах ничего не говорится о том, что делать, если у кого-то нашли температуру выше 37 градусов», — говорит сотрудник российской авиакомпании. В рекомендациях Минтранса действительно о дальнейших действиях авиакомпаний в таком случае ничего не говорится. Даже если подразумевается, что авиакомпания должна снять такого пассажира с рейса, это будет прямым нарушением Гражданского и Воздушного кодекса — в них содержится конкретный список случаев, когда пассажир не допускается к перевозке, и высокой температуры в списке нет, продолжает собеседник «Ведомостей». Рекомендации Минтранса не могут ставиться выше федеральных законов, пассажир в таком случае подаст в суд и будет прав, добавляет он.