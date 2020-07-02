Сотни нарушений антиковидных рекомендаций выявлены у авиакомпаний и аэропортов

Сотни нарушений антиковидных рекомендаций выявлены у авиакомпаний и аэропортовРостранснадзор в июне провел повальные проверки по всей стране
Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах, выявлено 518 нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, говорится в письме руководителя этого ведомства Андрея Шнырева в адрес первого замминистра транспорта-руководителя Росавиации Александра Нерадько. Письмо было направлено 26 июня, «Ведомости» ознакомились с ним, подлинность документа подтвердил человек, близкий к Росавиации.
Часть проверок Ространснадзор проводил совместно с Роспотребнадзором, говорится в письме. Проверки охватили аэропорты по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока. Методические рекомендации для авиакомпаний и аэропортов по поэтапному выходу из режима ограничений Минтранс разработал в мае. Самое частое нарушение у авиакомпаний — они не измеряют пассажирам температуру на входе в самолет. В этом проверяющие уличили «Аэрофлот», S7, «Победу», «Россию», «Ямал», «Ираэро», «Алросу», «Азимут» и некоторые другие авиакомпании. При этом в большинстве случаев перевозчики имеют на борту термометры для бесконтактного измерения температуры. Все перевозчики соблюдают остальные правила: экипажи носят маски и перчатки, запас масок и перчаток есть на борту для выдачи пассажирам.
Список нарушений аэропортов более разнообразен: кто-то недостаточно часто информирует пассажиров о необходимости соблюдать санитарные меры (например, аэропорты Тюмени и Нальчика), не следят за тем, чтобы пассажиры в терминалах соблюдали дистанцию («Пулково», Красноярск, Магадан). В некоторых аэропортах грузчики были пойманы за работой без масок или перчаток (Владивосток, Хабаровск, Якутск). Длинный список нарушений допустил аэропорт Новосибирска, пишет Шнырев: не мерялась температура на входе в терминал, средства индивидуальной защиты доступны только в аптеке терминала, в терминал пассажиров пускают без масок и перчаток.
Рекомендации Минтранса не обязательны к исполнению, напоминают сотрудники двух авиакомпаний, на то они и рекомендации. Тем не менее, Ространснадзор направил материалы о 231 нарушении в Роспотребнадзор, который является главным органом в стране по формированию санитарных правил, пишет Шнырев замминистра Нерадько.
«Рекомендация по измерению температуры пассажирам при входе в самолет абсолютно бессмысленная: в правилах ничего не говорится о том, что делать, если у кого-то нашли температуру выше 37 градусов», — говорит сотрудник российской авиакомпании. В рекомендациях Минтранса действительно о дальнейших действиях авиакомпаний в таком случае ничего не говорится. Даже если подразумевается, что авиакомпания должна снять такого пассажира с рейса, это будет прямым нарушением Гражданского и Воздушного кодекса — в них содержится конкретный список случаев, когда пассажир не допускается к перевозке, и высокой температуры в списке нет, продолжает собеседник «Ведомостей». Рекомендации Минтранса не могут ставиться выше федеральных законов, пассажир в таком случае подаст в суд и будет прав, добавляет он.
В методических рекомендациях Минтранса не прописаны санкции за их нарушение. «Ведомости» направили запросы в Ространснадзор, Роспотребнадзор и Минтранс.