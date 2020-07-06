Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей«Норникелю» предложено возместить ущерб добровольно
Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске почти в 148 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве – еще 738,6 млн руб. Ведомство направило Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»), где произошел разлив топлива, требования о добровольном возмещении ущерба.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентным. «Сумма ему соответствует», – приводит слова министра его пресс-служба.
Представитель «Норникеля» заявил «Ведомостям», что компания пока не получала документы от Росприроднадзора. Инвесторы негативно оценили новость об оценке ущерба. Акции «Норникеля» на Московской бирже, по данным на 19.09 мск, дешевели на 5%, опустившись до 18,074 руб. за бумагу.
Старший директор – руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов отметил, что расчет ущерба беспрецедентный. До этого больше 27 млрд руб. ущерба не насчитывали ни одной компании и тот был в результате оспорен в суде, отметил эксперт. По его словам, сумма штрафов, начисленных «Норникелю», значительно выше экспертных оценок, которые варьировались от 22 млрд до 100 млрд руб. При этом возмещение ущерба может проводиться в натуральной форме или путем рекультивации, подчеркивает Худалов: «Возможно, затраты на реализацию серного проекта могут быть учтены в качестве возмещения ущерба».
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ТЭЦ-3 входит в принадлежащую «Норникелю» Норильско-Таймырскую энергетическую компанию.
Причины аварии
ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь. Работы по ликвидации последствий аварии ведутся круглосуточно, рассказал Дяченко: работают 300 спасателей, включая морских, 70 сотрудников «Газпром нефти», 100 спасателей МЧС.
Компания уже приступила к утилизации собранного грунта и воды. Как рассказывал Потанин Путину на одной из видеоконференций, посвященных ликвидации аварии, «Норникель» рассчитывает за 2,5–3 месяца отделить воду от топлива так, чтобы последнее можно было использовать. Что касается грунта, пока компания обеспечивает его безопасное хранение. «Норникель» вместе с учеными из МГУ им. Ломоносова разработали технологию гранулирования загрязненного грунта с помощью цемента.
Всего на ликвидацию последствий аварии «Норникель» направит 10 млрд руб., сообщал ранее Потанин. Компания не будет использовать бюджетные средства. По его словам, «Норникель» направит в этом году 2,5 млрд руб. на проверку других объектов компании, в следующем – еще 11 млрд. К 19 июня «Норникель» вложил уже 5 млрд руб. в ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.