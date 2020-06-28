«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

29 мая в Норильске произошло гораздо более крупное ЧП: из резервуара принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 разлилось около 20 000 т мазута. Причина в просадке бетонной площадки резервуара и последующем его разрушении. В результате аварии огромное количество нефтепродуктов отравило почву и попало в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Потанин на видеоконференции с Путиным пообещал ликвидировать последствия аварии за счет компании, направив на это около 10 млрд руб. К 19 июня «Норникель» вложил уже 5 млрд руб. в ликвидацию последствий разлива. Кроме того, «Норникель» обещал направить в этом году дополнительно 2,5 млрд руб. на проверку других своих объектов, а в следующем – еще 11 млрд. Потанин из-за аварии даже предлагал отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г., а итоговые дивиденды за год ограничить $1 млрд.