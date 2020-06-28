«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятииПосле экологической катастрофы в мае даже мелкие ЧП могут отпугнуть часть инвесторов
Утром 28 июня «Новая газета» опубликовала видео, как вода из отстойного пруда Талнахской обогатительной фабрики (расположена на полуострове Таймыр, входит в Заполярный филиал «Норникеля») утекает в тундру. В Красноярском краевом управлении МЧС заявили, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, которая впадает в озеро Пясино, передает «РИА Новости». Краевое управление Следственного комитета подтвердило агентству факт сброса воды и начало проверки этих сообщений. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем Instagram, что из-за ливней уровень воды в отстойном пруду повысился и фабрика сбросила воду на прилегающую территорию.
«Руководство фабрики приняло решение откачать на прилегающую территорию осветленную (очищенную. – «Ведомости») техническую воду, тем самым грубо нарушив правила эксплуатации хвостохранилищ. Ответственные лица фабрики отстранены от работы, начато служебное расследование. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет», – сообщила в воскресенье пресс-служба «Норникеля».
Росприроднадзор взял пробы на месте разлива, их результаты пока не готовы, поэтому невозможно говорить о масштабе, сумме ущерба и о самом его наличии, заявил представитель ведомства.
Заполярный филиал «Норникеля», в который входит Талнахская фабрика, обеспечивает производство более 70% меди и более 30% металлов платиновой группы компании. В 2019 г. «Норникель» произвел 499 000 т меди, 2,9 млн унций палладия и 0,7 млн унций платины. Крупнейшие акционеры компании – «Интеррос» Владимира Потанина (34,6%) и ранее подконтрольная Олегу Дерипаске UC Rusal (27,8%).
29 мая в Норильске произошло гораздо более крупное ЧП: из резервуара принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 разлилось около 20 000 т мазута. Причина в просадке бетонной площадки резервуара и последующем его разрушении. В результате аварии огромное количество нефтепродуктов отравило почву и попало в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Потанин на видеоконференции с Путиным пообещал ликвидировать последствия аварии за счет компании, направив на это около 10 млрд руб. К 19 июня «Норникель» вложил уже 5 млрд руб. в ликвидацию последствий разлива. Кроме того, «Норникель» обещал направить в этом году дополнительно 2,5 млрд руб. на проверку других своих объектов, а в следующем – еще 11 млрд. Потанин из-за аварии даже предлагал отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г., а итоговые дивиденды за год ограничить $1 млрд.
Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Повышенный интерес к ситуации связан с недавней серьезной аварией на ТЭЦ, замечает он. Последствия и стоимость их ликвидации несопоставимы, ликвидация ЧП на обогатительной фабрике едва ли превысит 30 млн руб., оценивает Худалов. Штраф же за нарушения оборота воды будет незначительным – не более 1 млн руб. «Штрафы за экологические нарушения для промышленных компаний вообще смехотворны: за 2019 г. собрано 975 млн руб. таких штрафов, это в несколько раз меньше, чем заплатили водители Москвы за нарушения скоростного режима», – говорит Худалов. Размер штрафа за разлив мазута 29 мая еще не определен.
«Слив воды – это, конечно, не масштабная авария. Но теперь инвесторы еще пристальнее следят за тем, как «Норникель» решает экологические вопросы. В этих условиях даже такие мелочи интересуют инвестсообщество и могут негативно влиять на инвестиционную привлекательность компании», – считает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская.