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«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

После экологической катастрофы в мае даже мелкие ЧП могут отпугнуть часть инвесторов
Полина Трифонова
Новая Газета

Утром 28 июня «Новая газета» опубликовала видео, как вода из отстойного пруда Талнахской обогатительной фабрики (расположена на полуострове Таймыр, входит в Заполярный филиал «Норникеля») утекает в тундру. В Красноярском краевом управлении МЧС заявили, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, которая впадает в озеро Пясино, передает «РИА Новости». Краевое управление Следственного комитета подтвердило агентству факт сброса воды и начало проверки этих сообщений. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем Instagram, что из-за ливней уровень воды в отстойном пруду повысился и фабрика сбросила воду на прилегающую территорию.

«Руководство фабрики приняло решение откачать на прилегающую территорию осветленную (очищенную. – «Ведомости») техническую воду, тем самым грубо нарушив правила эксплуатации хвостохранилищ. Ответственные лица фабрики отстранены от работы, начато служебное расследование. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет», – сообщила в воскресенье пресс-служба «Норникеля».

Росприроднадзор взял пробы на месте разлива, их результаты пока не готовы, поэтому невозможно говорить о масштабе, сумме ущерба и о самом его наличии, заявил представитель ведомства.

«Норникель» потратит на проверку объектов около 13 млрд рублей за два года

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Заполярный филиал «Норникеля», в который входит Талнахская фабрика, обеспечивает производство более 70% меди и более 30% металлов платиновой группы компании. В 2019 г. «Норникель» произвел 499 000 т меди, 2,9 млн унций палладия и 0,7 млн унций платины. Крупнейшие акционеры компании – «Интеррос» Владимира Потанина (34,6%) и ранее подконтрольная Олегу Дерипаске UC Rusal (27,8%).

29 мая в Норильске произошло гораздо более крупное ЧП: из резервуара принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 разлилось около 20 000 т мазута. Причина в просадке бетонной площадки резервуара и последующем его разрушении. В результате аварии огромное количество нефтепродуктов отравило почву и попало в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Потанин на видеоконференции с Путиным пообещал ликвидировать последствия аварии за счет компании, направив на это около 10 млрд руб. К 19 июня «Норникель» вложил уже 5 млрд руб. в ликвидацию последствий разлива. Кроме того, «Норникель» обещал направить в этом году дополнительно 2,5 млрд руб. на проверку других своих объектов, а в следующем – еще 11 млрд. Потанин из-за аварии даже предлагал отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г., а итоговые дивиденды за год ограничить $1 млрд.

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Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Повышенный интерес к ситуации связан с недавней серьезной аварией на ТЭЦ, замечает он. Последствия и стоимость их ликвидации несопоставимы, ликвидация ЧП на обогатительной фабрике едва ли превысит 30 млн руб., оценивает Худалов. Штраф же за нарушения оборота воды будет незначительным – не более 1 млн руб. «Штрафы за экологические нарушения для промышленных компаний вообще смехотворны: за 2019 г. собрано 975 млн руб. таких штрафов, это в несколько раз меньше, чем заплатили водители Москвы за нарушения скоростного режима», – говорит Худалов. Размер штрафа за разлив мазута 29 мая еще не определен.

«Слив воды – это, конечно, не масштабная авария. Но теперь инвесторы еще пристальнее следят за тем, как «Норникель» решает экологические вопросы. В этих условиях даже такие мелочи интересуют инвестсообщество и могут негативно влиять на инвестиционную привлекательность компании», – считает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных