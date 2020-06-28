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Следователи проверят сброс жидкости с фабрики «Норникеля» в тундру

Ведомости

Следственный комитет начал проверку сообщения о сбросе отходов Талнахской обогатительной фабрики (принадлежит «Норникелю») в Норильске, сообщает сайт Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии. Представитель краевого главка уточнил «РИА Новости», что вода с водохранилища сливалась в лес, на участок возле дамбы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На место происшествия приехали представители прокуратуры, при этом трактор «Норникеля» раздавил их машину, сообщает «Новая газета». В краевом главке МВД «Интерфаксу» подтвердили наезд трактора на служебную машину, пострадавших в инциденте нет. По предварительной информации МВД, водитель тяжелой техники не убедился в безопасности маневра.

Ранее видео со сбросом жидкости в тундру опубликовала «Новая газета», издание утверждает, что сброс отходов велся в реку Пясино. В краевом управлении МЧС отметили, что есть угроза попадания стоков в реку Хареллах, передает «РИА Новости». Из-за обильного ливня уровень воды в отстойном пруду резко повысился и персонал фабрики сбросил воду на прилегающую территорию, чтобы избежать внештатной ситуации, заявила позднее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

В «Норникеле» подтвердили слив оборотной воды через границу отстойника на Талнахской обогатительной фабрике. Представитель компании утверждает, что угрозы утечки отходов (т. е. хвостов обогащения) нет. Предприятие остановило сброс воды, «Норникель» ведет служебное расследование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных