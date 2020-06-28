Следователи проверят сброс жидкости с фабрики «Норникеля» в тундру

Ранее видео со сбросом жидкости в тундру опубликовала «Новая газета», издание утверждает, что сброс отходов велся в реку Пясино. В краевом управлении МЧС отметили, что есть угроза попадания стоков в реку Хареллах, передает «РИА Новости». Из-за обильного ливня уровень воды в отстойном пруду резко повысился и персонал фабрики сбросил воду на прилегающую территорию, чтобы избежать внештатной ситуации, заявила позднее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.