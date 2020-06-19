«Норникель» потратит на проверку объектов около 13 млрд рублей за два года

По оценкам специалистов Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд руб. – это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По оценкам Росприроднадзора, в реки попало 15 000 т дизельного топлива (цитата по ТАСС). На рекультивацию и сбор топлива, по оценкам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, может потребоваться от 1 млрд до 6 млрд руб., а на первичную нейтрализацию последствий аварии уйдет до двух месяцев. Оценить ущерб должны уполномоченные ведомства, говорит руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF России» Алексей Книжников, напоминая, что после аварии танкера «Надежда» у берегов Сахалина в 2015 г., когда разлилось около 400 т мазута, экологический ущерб был оценен в 500 млн руб.