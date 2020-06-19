«Норникель» потратит на проверку объектов около 13 млрд рублей за два года

«Норникель» потратит на проверку объектов около 13 млрд рублей за два годаПутин признал, что ведомства не могут оперативно реагировать на аварию
«Норникель» вложил 5 млрд руб. в ликвидацию последствий разлива дизельного топлива в Норильске, рассказал основной владелец компании Владимир Потанин (структурам его «Интерроса» принадлежит 34,6% «Норникеля») на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ТЭЦ-3 входит в принадлежащую «Норникелю» Норильско-Таймырскую энергетическую компанию.
Компания уже приступила к утилизации собранного грунта и воды. Как рассказал Потанин Путину, «Норникель» рассчитывает за 2,5–3 месяца отделить воду от топлива так, чтобы последнее можно было использовать. Что касается грунта, пока компания обеспечивает его безопасное хранение. «Норникель» вместе с учеными из МГУ им. Ломоносова разработали технологию гранулирования загрязненного грунта с помощью цемента.
Всего на ликвидацию последствий аварии «Норникель» направит 10 млрд руб., сообщал ранее Потанин. Компания не будет использовать бюджетные средства. По его словам, «Норникель» направит в этом году 2,5 млрд руб. на проверку других объектов компании, в следующем – еще 11 млрд.
Путин подчеркнул, что аварии можно было бы избежать, если бы был налажен контроль. По его словам, авария в Норильске выявила системные проблемы и показала, что ответственные ведомства не могут оперативно реагировать на ситуацию.
Что произошло
ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.
Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы.
К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь.
Работы по ликвидации последствий аварии ведутся круглосуточно, рассказал Дяченко: сейчас работают 300 спасателей, включая морских, 70 сотрудников «Газпром нефти», 100 спасателей МЧС. На ликвидацию последствий аварии может потребоваться 14 дней, сказал Дяченко в эфире телеканала «Россия 1». Представитель «Газпром нефти» сообщил, что для участия в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске компания направила мобильный аварийно-спасательный отряд, оснащенный оборудованием и спецтехникой. 5 июня разлив топлива был локализован.
Об ущербе и потерях
Имущество было застраховано в нескольких крупных российских компаниях. Ущерб уточняется, сообщил представитель «Норникеля». Тонна дизеля в регионах Сибири и Дальнего Востока стоит 49 065 руб., 20 000 т – порядка 980 млн руб. Потеря топлива не повлияет на работу объектов, заверил представитель «Норникеля»: ТЭЦ работают на газе, дизель является резервным топливом. Говорить о сумме экологического ущерба, по его словам, пока преждевременно.
По оценкам специалистов Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд руб. – это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По оценкам Росприроднадзора, в реки попало 15 000 т дизельного топлива (цитата по ТАСС). На рекультивацию и сбор топлива, по оценкам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, может потребоваться от 1 млрд до 6 млрд руб., а на первичную нейтрализацию последствий аварии уйдет до двух месяцев. Оценить ущерб должны уполномоченные ведомства, говорит руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF России» Алексей Книжников, напоминая, что после аварии танкера «Надежда» у берегов Сахалина в 2015 г., когда разлилось около 400 т мазута, экологический ущерб был оценен в 500 млн руб.
Авария произошла из-за проседания вечной мерзлоты, объяснял «Норникель». Компания займется дополнительным исследованием грунтов, сообщил Дяченко: будет проведена проверка соответствия установленных свай проектным параметрам. По его словам, трещины были обнаружены еще у одной емкости – у резервуара № 4. 12 000 т топлива оттуда в течение недели будут перенесены в резервуары ТЭЦ-1. Такой же случай произошел несколько лет назад в Химках у госкорпорации «Энергия»: залповый выброс 5000 т из резервуара с резервным топливом и мерзлота тут ни при чем, приводит пример Книжников. Возможно, в Норильске были нарушены базовые меры безопасности для таких резервуаров, полагает он: например, могла отсутствовать или не сработать система заградительных сооружений.