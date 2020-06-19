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«Норникель» потратит на проверку объектов около 13 млрд рублей за два года

Путин признал, что ведомства не могут оперативно реагировать на аварию
Полина Трифонова
Вид на территорию ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива /Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Норникель» вложил 5 млрд руб. в ликвидацию последствий разлива дизельного топлива в Норильске, рассказал основной владелец компании Владимир Потанин (структурам его «Интерроса» принадлежит 34,6% «Норникеля») на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ТЭЦ-3 входит в принадлежащую «Норникелю» Норильско-Таймырскую энергетическую компанию.

Компания уже приступила к утилизации собранного грунта и воды. Как рассказал Потанин Путину, «Норникель» рассчитывает за 2,5–3 месяца отделить воду от топлива так, чтобы последнее можно было использовать. Что касается грунта, пока компания обеспечивает его безопасное хранение. «Норникель» вместе с учеными из МГУ им. Ломоносова разработали технологию гранулирования загрязненного грунта с помощью цемента.

Потанин впервые прокомментировал ЧП в Норильске

Он пообещал ликвидировать последствия за счет компании и не использовать бюджетные деньги

Всего на ликвидацию последствий аварии «Норникель» направит 10 млрд руб., сообщал ранее Потанин. Компания не будет использовать бюджетные средства. По его словам, «Норникель» направит в этом году 2,5 млрд руб. на проверку других объектов компании, в следующем – еще 11 млрд. 

Путин подчеркнул, что аварии можно было бы избежать, если бы был налажен контроль. По его словам, авария в Норильске выявила системные проблемы и показала, что ответственные ведомства не могут оперативно реагировать на ситуацию.

Что произошло

ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.

Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы.

К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь.

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Работы по ликвидации последствий аварии ведутся круглосуточно, рассказал Дяченко: сейчас работают 300 спасателей, включая морских, 70 сотрудников «Газпром нефти», 100 спасателей МЧС. На ликвидацию последствий аварии может потребоваться 14 дней, сказал Дяченко в эфире телеканала «Россия 1». Представитель «Газпром нефти» сообщил, что для участия в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске компания направила мобильный аварийно-спасательный отряд, оснащенный оборудованием и спецтехникой. 5 июня разлив топлива был локализован.

Об ущербе и потерях

Имущество было застраховано в нескольких крупных российских компаниях. Ущерб уточняется, сообщил представитель «Норникеля». Тонна дизеля в регионах Сибири и Дальнего Востока стоит 49 065 руб., 20 000 т – порядка 980 млн руб. Потеря топлива не повлияет на работу объектов, заверил представитель «Норникеля»: ТЭЦ работают на газе, дизель является резервным топливом. Говорить о сумме экологического ущерба, по его словам, пока преждевременно.

По оценкам специалистов Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд руб. – это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По оценкам Росприроднадзора, в реки попало 15 000 т дизельного топлива (цитата по ТАСС). На рекультивацию и сбор топлива, по оценкам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, может потребоваться от 1 млрд до 6 млрд руб., а на первичную нейтрализацию последствий аварии уйдет до двух месяцев. Оценить ущерб должны уполномоченные ведомства, говорит руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF России» Алексей Книжников, напоминая, что после аварии танкера «Надежда» у берегов Сахалина в 2015 г., когда разлилось около 400 т мазута, экологический ущерб был оценен в 500 млн руб.

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Авария произошла из-за проседания вечной мерзлоты, объяснял «Норникель». Компания займется дополнительным исследованием грунтов, сообщил Дяченко: будет проведена проверка соответствия установленных свай проектным параметрам. По его словам, трещины были обнаружены еще у одной емкости – у резервуара № 4. 12 000 т топлива оттуда в течение недели будут перенесены в резервуары ТЭЦ-1. Такой же случай произошел несколько лет назад в Химках у госкорпорации «Энергия»: залповый выброс 5000 т из резервуара с резервным топливом и мерзлота тут ни при чем, приводит пример Книжников. Возможно, в Норильске были нарушены базовые меры безопасности для таких резервуаров, полагает он: например, могла отсутствовать или не сработать система заградительных сооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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