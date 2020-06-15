В «Норникеле» предложили создать должность вице-президента по экологии
Совет директоров обратился к руководству «Норникеля» с рекомендацией создать в компании должность старшего вице-президента по экологии. Решение совета директоров опубликовано на сайте компании.
Кроме того, менеджменту было рекомендовано оперативно информировать членов совета директоров о мерах, принятых для ликвидации последствий аварии, представить предложения по системной работе с вечной мерзлотой и изменением климата. Следующее заседание совета директоров по этим вопросам планируется провести не позднее конца июня.
29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошел крупный разлив дизельного топлива. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось более 20 000 т дизельного топлива и попало в почву и ближайшие водоемы. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел ‒ о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что последствия аварии будут устранены за счет компании.