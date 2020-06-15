В «Норникеле» предложили создать должность вице-президента по экологии

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошел крупный разлив дизельного топлива. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось более 20 000 т дизельного топлива и попало в почву и ближайшие водоемы. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел ‒ о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что последствия аварии будут устранены за счет компании.