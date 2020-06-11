Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендовАвария в Норильске может сказаться на финансовых результатах компании
Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин предложил отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г., а итоговые дивиденды за год ограничить $1 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Основные акционеры «Норникеля» – «Интеррос» Потанина (34,6%), UC Rusal, ранее подконтрольный Олегу Дерипаске (27,8%), Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%). Письма с этой инициативой «Интеррос» направил UC Rusal и Crispian, пишет «Интерфакс». Представитель «Интерроса» подтвердил «Ведомостям» отправку таких писем. Представители «Норникеля» и Crispian от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос в UC Rusal.
Необходимость отказаться от дивидендных выплат Потанин связывает с произошедшей в конце мая аварией на входящей в «Норникель» Норильско-Таймырской энергетической компании. «Авария безусловно отразится на компании, в том числе на ее способности выплачивать дивиденды. А решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией», – цитирует Потанина «Интерфакс». Компания бросит все силы на ликвидацию последствий аварии, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. На телеконференции с инвесторами старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев оценивал рост капитальных затрат на 5–10%. Инвестиции компании на 2020 г. запланированы в размере $2,5–2,8 млрд. Сам Потанин на видеоконференции с Владимиром Путиным оценивал расходы на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал президенту, что компания не будет использовать бюджетные средства.
Что случилось в Норильске
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня – это позволит привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, производится выемка грунта, уже изъято более 1000 куб. м грунта
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках. Компания опасалась снижения денежного потока из-за падения цен на металлы и глобальной рецессии. UC Rusal заблокировала предложение. Так же, вероятнее всего, будет и теперь, считает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: «UC Rusal будет всеми силами это оспаривать и требовать следовать дивидендной политике». Компании необходимы дивиденды «Норникеля» для обслуживания собственного долга, особенно на фоне низких цен на алюминий, поясняет она. С начала 2020 г. алюминий подешевел на 10,6% до $1613,6 за тонну. EBITDA UC Rusal по итогам 2019 г. составила $966 млн, чистый долг – $6,47 млрд. На обслуживание долга (уплату процентов) пришлось $553 млн, на капитальные затраты – $811 млн.
Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же она достигает 2,2, то акционерам полагается 30% EBITDA. В 2019 г. долговая нагрузка компании составила 0,9 EBITDA, а для оценки дивидендов – и вовсе 0,6, сообщала компания. EBITDA «Норникеля» в 2019 г. – $7,9 млрд. По итогам 2019 г. с учетом промежуточных дивидендов компания направила на выплаты акционерам 2019 г. $4,8 млрд. Таким образом, акционеры получили 60% EBITDA компании. Это на 30% больше, чем за 2018 г. На долю UC Rusal приходится $1,3 млрд.
Крупнейшие акционеры «Норникеля» давно спорят о размере инвестиций и дивидендов. Они используют любой повод для возобновления дискуссии, замечает Ализаровская. Конфликт начал активно развиваться в конце 2017 г., когда Потанин решил обсудить с Дерипаской план развития «Норникеля», предполагающий большой рост инвестпрограммы. Дерипаска в ответ настаивал на увеличении дивидендов минимум до $2,5 млрд в год, что, с точки зрения Потанина, оставляло недостаточно средств даже на поддержание работы компании. Сама UC Rusal не платила дивиденды с 2015 г.