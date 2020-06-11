Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках. Компания опасалась снижения денежного потока из-за падения цен на металлы и глобальной рецессии. UC Rusal заблокировала предложение. Так же, вероятнее всего, будет и теперь, считает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: «UC Rusal будет всеми силами это оспаривать и требовать следовать дивидендной политике». Компании необходимы дивиденды «Норникеля» для обслуживания собственного долга, особенно на фоне низких цен на алюминий, поясняет она. С начала 2020 г. алюминий подешевел на 10,6% до $1613,6 за тонну. EBITDA UC Rusal по итогам 2019 г. составила $966 млн, чистый долг – $6,47 млрд. На обслуживание долга (уплату процентов) пришлось $553 млн, на капитальные затраты – $811 млн.