Низкая долговая нагрузка и экспорт помогут производителям стали пережить кризис

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК; основной владелец – Виктор Рашников) ожидает сокращения производства стали в 2020 г. на 10–15% (в 2019 г. – 12,5 млн т) и это будет неплохим результатом для этого непростого года, рассказал гендиректор ММК Павел Шиляев в интервью «Ведомостям». По словам Шиляева, сейчас экономика постепенно восстанавливается, но в самые тяжелые моменты – в апреле и мае – падение производства год к году достигало 30%. А спрос на внутреннем рынке сокращался и вовсе в 2 раза, компании пришлось работать на склад. Хотя частично такое сокращение и было связано с плановыми ремонтами, ММК все равно пришлось сокращать инвестпрограмму с $900 млн до $750 млн, чтобы сбалансировать падающие доходы с расходами, рассказал Шиляев.