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Низкая долговая нагрузка и экспорт помогут производителям стали пережить кризис

Снижение потребления стали в стране не превысит 10%
Полина Трифонова
Андрей Гордеев / Ведомости

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК; основной владелец – Виктор Рашников) ожидает сокращения производства стали в 2020 г. на 10–15% (в 2019 г. – 12,5 млн т) и это будет неплохим результатом для этого непростого года, рассказал гендиректор ММК Павел Шиляев в интервью «Ведомостям». По словам Шиляева, сейчас экономика постепенно восстанавливается, но в самые тяжелые моменты – в апреле и мае – падение производства год к году достигало 30%. А спрос на внутреннем рынке сокращался и вовсе в 2 раза, компании пришлось работать на склад. Хотя частично такое сокращение и было связано с плановыми ремонтами, ММК все равно пришлось сокращать инвестпрограмму с $900 млн до $750 млн, чтобы сбалансировать падающие доходы с расходами, рассказал Шиляев.

У другого крупнейшего производителя стали – «Северстали» Алексея Мордашова – прогноз немного оптимистичнее. «Сейчас ситуация несколько лучше, но неопределенность высока, поэтому снижение потребления может составить как 5–7% (если восстановление продолжится текущими темпами), так и 9–10%», – передал «Ведомостям» гендиректор компании Александр Шевелев. По прогнозу World Steel Аssoсiation, потребление стали в России в 2020 г. сократится на 10%. В 2019 г. «Северсталь» выпустила 11,9 млн т стали. «Северсталь» также сократила инвестпрограмму в 2020 г. – на 15% до $1,45 млрд, а в случае негативного развития ситуации на глобальных рынках может сократить ее на 30–40%, отложив наименее приоритетные из запланированных инвестпроектов, сообщала ранее компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных