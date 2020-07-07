Низкая долговая нагрузка и экспорт помогут производителям стали пережить кризис

Низкая долговая нагрузка и экспорт помогут производителям стали пережить кризисСнижение потребления стали в стране не превысит 10%
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК; основной владелец – Виктор Рашников) ожидает сокращения производства стали в 2020 г. на 10–15% (в 2019 г. – 12,5 млн т) и это будет неплохим результатом для этого непростого года, рассказал гендиректор ММК Павел Шиляев в интервью «Ведомостям». По словам Шиляева, сейчас экономика постепенно восстанавливается, но в самые тяжелые моменты – в апреле и мае – падение производства год к году достигало 30%. А спрос на внутреннем рынке сокращался и вовсе в 2 раза, компании пришлось работать на склад. Хотя частично такое сокращение и было связано с плановыми ремонтами, ММК все равно пришлось сокращать инвестпрограмму с $900 млн до $750 млн, чтобы сбалансировать падающие доходы с расходами, рассказал Шиляев.
У другого крупнейшего производителя стали – «Северстали» Алексея Мордашова – прогноз немного оптимистичнее. «Сейчас ситуация несколько лучше, но неопределенность высока, поэтому снижение потребления может составить как 5–7% (если восстановление продолжится текущими темпами), так и 9–10%», – передал «Ведомостям» гендиректор компании Александр Шевелев. По прогнозу World Steel Аssoсiation, потребление стали в России в 2020 г. сократится на 10%. В 2019 г. «Северсталь» выпустила 11,9 млн т стали. «Северсталь» также сократила инвестпрограмму в 2020 г. – на 15% до $1,45 млрд, а в случае негативного развития ситуации на глобальных рынках может сократить ее на 30–40%, отложив наименее приоритетные из запланированных инвестпроектов, сообщала ранее компания.