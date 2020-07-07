Если говорить о сугубо экономических вопросах, связанных с операционной деятельностью и развитием ММК, то в России у бизнеса было время для того, чтобы проанализировать развитие ситуации в других странах и действовать, исходя из этих знаний. Мы понимали, что столкнемся со снижением экономической активности, и обратились к нашему опыту предшествовавших лет: в России ведь уже случались экономические спады, банковские кризисы, периоды рыночной неопределенности. Причем последний кризисный период в металлургии был недавно: с 2008 по 2011 г. вся отрасль жила в режиме ручного управления. Поэтому мы исходили из предыдущего опыта – в первую очередь начали изменять организацию работы на [производственной] площадке, применяемые технологии и взаимодействие с клиентами.