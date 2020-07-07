«Я металлург, но теперь все знаю про борьбу с вирусами»Гендиректор ММК Павел Шиляев о том, как компания перестроилась во время пандемии и как восстанавливается рынок
Павел Шиляев, гендиректор одного из крупнейших производителей стали – Магнитогорского металлургического комбината (ММК), – рассчитывает, что сокращение производства в 2020 г. не превысит 15%, ведь экономика начала постепенно восстанавливаться. Магнитке, традиционно ориентированной на отечественного потребителя, весной пришлось срочно перестроиться на экспорт, когда внутренний рынок сжался: предприятие полного цикла невозможно остановить без серьезных убытков. ММК смог наладить поставки за рубеж всего за две недели, а в июне на экспорт отправили около 30% продукции. Но становиться экспортно-ориентированной компанией ММК не планирует: внутренний спрос восстанавливается.
– Начнем с того, что сейчас мы находимся в принципиально новой ситуации, которая заставила компании по всему миру пересмотреть подходы к работе. У всех стран, правительств и компаний на первом месте, конечно, остается безопасность людей.
Если говорить о сугубо экономических вопросах, связанных с операционной деятельностью и развитием ММК, то в России у бизнеса было время для того, чтобы проанализировать развитие ситуации в других странах и действовать, исходя из этих знаний. Мы понимали, что столкнемся со снижением экономической активности, и обратились к нашему опыту предшествовавших лет: в России ведь уже случались экономические спады, банковские кризисы, периоды рыночной неопределенности. Причем последний кризисный период в металлургии был недавно: с 2008 по 2011 г. вся отрасль жила в режиме ручного управления. Поэтому мы исходили из предыдущего опыта – в первую очередь начали изменять организацию работы на [производственной] площадке, применяемые технологии и взаимодействие с клиентами.
Снижение экономической активности влечет за собой и снижение потребления стали. Для металлургического предприятия полного цикла это несет дополнительные сложности: после падения уровня производства ниже определенной планки начинаются технологические проблемы, а затем и серьезные потери.
Следующий вопрос – платежи. Что будет с нашими постоянными клиентами в разных отраслях? ММК – горнорудное предприятие, т. е. входная цепочка у нас короткая. А вот у клиентов она сложная и длинная. Мы должны были учитывать, с какими рисками столкнутся клиенты первого и следующих эшелонов. С другой стороны, помогло то, что текущий кризис не связан с проблемами банковской системы. Поэтому банки и правительства смогли предоставить бизнесу дополнительные возможности.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)
Металлургическая компания
Основной акционер (данные компании на 6 мая 2020 г.): Mintha Holding Limited (84,3%, конечный бенефициар – Виктор Рашников).
Капитализация (6 июля 2020 г., LSE) – $6 млрд.
Финансовые показатели (МСФО, 2019 г.): выручка – $7,6 млрд, чистая прибыль – $856 млн.
Производство стали (2019 г.) – 12,5 млн т.
– Конечно. Самый тяжелый момент был в середине апреля. Сейчас экономика уже стала восстанавливаться: потребители стали работают, деньги начинают двигаться. Мы находимся на восходящей части кривой. Это равномерный и постепенный подъем, но активность растет.